Ajit Pawar Plane Crash: जानिए किस कंपनी का था डिप्टी CM का विमान और कितनी है इसकी कीमत

Edited By Anu Malhotra, Updated: 28 Jan, 2026 12:20 PM

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज यानी 28 जनवरी, 2026 का दिन एक काले अध्याय की तरह आया है। बारामती में एक चुनावी सभा के लिए जा रहे राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी और उनके साथ सवार 4 अन्य लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इस हादसे के बाद उस विमान को लेकर काफी चर्चा हो रही है, जिसमें वे सफर कर रहे थे।

कौन सा था विमान और क्या थी इसकी खासियत?

अजित पवार जिस विमान में सवार थे, उसका नाम 'लियरजेट-45' (Learjet-45) है। इसे दुनिया की मशहूर कंपनी 'बॉम्बार्डियर' ने बनाया है। यह विमान अपनी रफ्तार और आरामदायक सफर के लिए वीआईपी लोगों की पहली पसंद माना जाता है।

कितनी थी इस विमान की कीमत?

अगर इस विमान की कीमत की बात करें, तो यह करोड़ों का सौदा है:

नई कीमत: जब यह विमान बाजार में नया आता था, तो इसकी कीमत लगभग 10 मिलियन डॉलर (करीब 80 करोड़ रुपये) से भी ज्यादा थी।

सेकंड हैंड/इस्तेमाल किया हुआ: वर्तमान में पुराने मॉडल की कीमत भी 20 से 35 करोड़ रुपये के बीच होती है।

उड़ने का खर्च: इस विमान को एक घंटा उड़ाने का किराया (चार्टर कॉस्ट) ही 2.5 से 3.5 लाख रुपये के करीब आता है।

कैसे हुआ हादसा?

अजित पवार को आज बारामती में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के सिलसिले में 5 से 6 महत्वपूर्ण बैठकों को संबोधित करना था।