Ajit Pawar Plane Crash: जानिए किस कंपनी का था डिप्टी CM का विमान और कितनी है इसकी कीमत

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज यानी 28 जनवरी, 2026 का दिन एक काले अध्याय की तरह आया है। बारामती में एक चुनावी सभा के लिए जा रहे राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी और उनके साथ सवार 4 अन्य लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इस हादसे के बाद उस विमान को लेकर काफी चर्चा हो रही है, जिसमें वे सफर कर रहे थे।
कौन सा था विमान और क्या थी इसकी खासियत?
अजित पवार जिस विमान में सवार थे, उसका नाम 'लियरजेट-45' (Learjet-45) है। इसे दुनिया की मशहूर कंपनी 'बॉम्बार्डियर' ने बनाया है। यह विमान अपनी रफ्तार और आरामदायक सफर के लिए वीआईपी लोगों की पहली पसंद माना जाता है।
-
VIP चॉइस: इसे अक्सर बिजनेस लीडर्स और बड़े राजनेता चार्टर फ्लाइट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
-
क्षमता: इसके केबिन में 8 यात्री बहुत आसानी से बैठ सकते हैं।
-
तकनीक: इसमें दो बेहद शक्तिशाली इंजन लगे होते हैं, जो इसे बिना रुके लंबी दूरी तक उड़ने की ताकत देते हैं।
कितनी थी इस विमान की कीमत?
अगर इस विमान की कीमत की बात करें, तो यह करोड़ों का सौदा है:
-
नई कीमत: जब यह विमान बाजार में नया आता था, तो इसकी कीमत लगभग 10 मिलियन डॉलर (करीब 80 करोड़ रुपये) से भी ज्यादा थी।
-
सेकंड हैंड/इस्तेमाल किया हुआ: वर्तमान में पुराने मॉडल की कीमत भी 20 से 35 करोड़ रुपये के बीच होती है।
-
उड़ने का खर्च: इस विमान को एक घंटा उड़ाने का किराया (चार्टर कॉस्ट) ही 2.5 से 3.5 लाख रुपये के करीब आता है।
कैसे हुआ हादसा?
अजित पवार को आज बारामती में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के सिलसिले में 5 से 6 महत्वपूर्ण बैठकों को संबोधित करना था।
-
दुर्घटना का समय: विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंड होने वाला था, तभी अचानक नियंत्रण खो गया।
-
तबाही का मंजर: हादसे का जो वीडियो सामने आया है, वह दिल दहला देने वाला है। विमान गिरने के बाद कई टुकड़ों में बंट गया और उसमें भीषण आग लग गई।
-
अफ़रा-तफ़री: धमाके की आवाज सुनते ही स्थानीय ग्रामीण और प्रशासन मौके पर पहुंचे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि किसी को बचाया नहीं जा सका।
नोट: DGCA इस बात की जांच कर रहा है कि यह हादसा लैंडिंग गियर की खराबी, खराब मौसम या किसी अन्य तकनीकी कारण से हुआ है।