Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | LIC New Jeevan Shanti: 1.5 लाख से शुरू करें निवेश, LIC की नई शानदार स्कीन में मिलेगी ₹1,000 महीना पेंशन

LIC New Jeevan Shanti: 1.5 लाख से शुरू करें निवेश, LIC की नई शानदार स्कीन में मिलेगी ₹1,000 महीना पेंशन

Edited By Updated: 28 Dec, 2025 12:40 PM

lic s new amazing scheme will offer 1 000 monthly pension

रिटायरमेंट के बाद की चिंता हर किसी को सताती है, खासकर तब जब आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में पैसों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। इसी जरूरत को समझते हुए LIC एक खास पॉलिसी लेकर आई है, जिसका नाम है LIC New Jeevan Shanti Plan। यह एक ऐसी योजना है जो आपको...

LIC New Jeevan Shanti: रिटायरमेंट के बाद की चिंता हर किसी को सताती है, खासकर तब जब आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में पैसों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। इसी जरूरत को समझते हुए LIC एक खास पॉलिसी लेकर आई है, जिसका नाम है LIC New Jeevan Shanti Plan। यह एक ऐसी योजना है जो आपको जीवनभर के लिए गारंटीड पेंशन की सुविधा देती है, ताकि आपका रिटायरमेंट सुकून से बीते।

इन लोगों के लिए है बेहतरीन ऑप्शन

LIC की न्यू जीवन शांति योजना उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो निवेश के सुरक्षित माध्यम की तलाश में हैं। यह एक 'सिंगल प्रीमियम' एन्युटी प्लान है, जिसका मतलब है कि इसमें आपको बार-बार प्रीमियम भरने की झंझट नहीं पालनी पड़ती। आपको बस एक बार एकमुश्त राशि का निवेश करना होता है और पॉलिसी लेते समय ही आप अपनी पेंशन की राशि फिक्स कर सकते हैं। एक बार पेंशन तय हो जाने के बाद वह आपको आजीवन मिलती रहती है, जिससे बाजार के उतार-चढ़ाव का आपकी आय पर कोई असर नहीं पड़ता।

ये भी पढें- चाकू की नोक पर इस BJP नेता ने किया युवती का रेप, फिर अकड़कर बोला - हमारी सरकार है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता

और ये भी पढ़े

पेंशन के दो विकल्प हैं अवेलेबल

पॉलिसीधारकों की सुविधा के लिए एलआईसी इस योजना को दो मुख्य विकल्पों में पेश करती है। पहला है 'डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ', जिसमें पेंशन केवल मुख्य पॉलिसीधारक को मिलती है और उनकी मृत्यु के बाद जमा किया गया पैसा नॉमिनी को लौटा दिया जाता है। दूसरा विकल्प 'डेफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ' है, जिसमें पति-पत्नी या दो करीबी रिश्तेदार एक साथ कवर होते हैं। इसमें एक व्यक्ति के निधन के बाद दूसरे को पेंशन मिलती रहती है और दोनों की मृत्यु की स्थिति में पूरा पैसा परिवार के नामित सदस्य को दे दिया जाता है।

PunjabKesari

निवेश के लिए है ये आयु

इस पॉलिसी में निवेश करने के लिए आयु सीमा 30 वर्ष से लेकर 79 वर्ष तक तय की गई है, जो इसे युवाओं और बुजुर्गों दोनों के लिए उपयोगी बनाती है। निवेश की न्यूनतम सीमा ₹1.5 लाख है, जबकि अधिकतम की कोई सीमा नहीं रखी गई है। इसमें 1 से 12 साल का 'डेफरमेंट पीरियड' (प्रतीक्षा अवधि) चुनने की सुविधा मिलती है। आप जितनी लंबी प्रतीक्षा अवधि चुनते हैं, आपकी पेंशन की राशि उतनी ही बढ़ जाती है। इसके अलावा, पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद आप इस पर लोन भी ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे सरेंडर करने का विकल्प भी उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें- New Labour Code: क्या आपकी 'इन-हैंड' सैलरी कम हो जाएगी? जानें क्या कहते हैं नए नियम

सालाना ₹1 लाख पेंशन पाने का फॉर्मूला

पेंशन की सटीक राशि आपकी उम्र और निवेश की गई रकम पर निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर यदि 55 वर्ष का कोई व्यक्ति ₹11 लाख का एकमुश्त निवेश करता है और 5 साल की प्रतीक्षा अवधि का चयन करता है, तो 5 साल बाद उसे सालाना ₹1,01,880 की गारंटीड पेंशन मिलने लगेगी। यदि आप इस राशि को हर महीने लेना चाहें, तो यह करीब ₹8,149 मासिक होगी। न्यूनतम निवेश यानी ₹1.5 लाख लगाने पर भी आप लगभग ₹1,000 की पेंशन फिक्स कर सकते हैं, जो इसे एक किफायती रिटायरमेंट प्लान बनाता है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!