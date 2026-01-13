LIC का खास ऑफर: लैप्स LIC पॉलिसी को दोबारा चालू करने का मौका, जानें पूरी डिटेल

Edited By Sahil Kumar,Updated: 13 Jan, 2026 08:14 PM
नेशनल डेस्कः अगर आपकी LIC पॉलिसी किसी कारणवश लैप्स हो गई है, तो अब आपके लिए एक अच्छा मौका है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ने ऐसी पॉलिसीज को फिर से चालू करने के लिए एक विशेष रिवाइवल कैंपेन शुरू किया है, जिसमें सीमित समय के लिए राहत दी जा रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है, तो अब आप उसे पुनः रीन्यू करा सकते हैं।
कब तक चलेगा कैंपेन?
LIC का यह विशेष कैंपेन 1 जनवरी से 2 मार्च 2026 तक चलेगा। इसका उद्देश्य उन पॉलिसीहोल्डर्स की पॉलिसी को फिर से चालू करना है, जिनकी व्यक्तिगत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम का समय पर भुगतान न करने के कारण लैप्स हो गई थीं। पिछले कुछ वर्षों में कई परिवारों की आय नियमित नहीं रही है, जिससे उनकी लंबी अवधि की वित्तीय योजनाओं पर असर पड़ा है। ऐसे में, LIC का यह कदम पॉलिसीहोल्डर्स के लिए राहत देने वाला साबित हो सकता है।
लेट फीस में छूट
इस रिवाइवल ड्राइव के तहत, LIC ने लेट फीस पर खास छूट की घोषणा की है। जिन पॉलिसीज़ के लिए रिवाइवल के पात्र होंगे, उन पर 30 प्रतिशत तक की लेट फीस छूट दी जा सकती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5000 है। माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी पर यह राहत और भी अधिक है, क्योंकि इस पर लेट फीस पूरी तरह से माफ की जा रही है। इस छूट से कम आय वाले पॉलिसीहोल्डर्स के लिए रिस्क कवरेज फिर से किफायती हो जाएगा।
कौन से पॉलिसी पर मिलेगा लाभ?
यह सुविधा केवल उन पॉलिसीज़ के लिए उपलब्ध है, जो प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान लैप्स हो गई हैं और जिनका पॉलिसी टर्म अभी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिन पॉलिसीज़ में मेडिकल या हेल्थ से संबंधित शर्तें लागू होती हैं, उन पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।
लाभ क्या है?
लैप्स हो चुकी पॉलिसी को फिर से सक्रिय करने से पूरा लाइफ कवर वापस मिल जाता है, जो उन परिवारों के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो भविष्य में वित्तीय सुरक्षा के लिए अपनी पॉलिसी पर निर्भर हैं। पॉलिसी बंद होने के बाद, आमतौर पर रिस्क कवरेज खत्म हो जाता है, भले ही पॉलिसी के लिए कई वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।
LIC यह भी सलाह देता है कि कई मामलों में, नई पॉलिसी खरीदने के बजाय पुरानी पॉलिसी को फिर से चालू करना बेहतर होता है। पुरानी पॉलिसी का प्रीमियम आमतौर पर उस उम्र के हिसाब से तय होता है जब पॉलिसी ली गई थी, जो आमतौर पर कम होता है। इसके अलावा, पुरानी पॉलिसीज़ में नई पॉलिसीज़ की तुलना में कम शर्तें और एक्सक्लूजन हो सकते हैं, जिससे लॉन्ग-टर्म बचत और सुरक्षा मिलती है।