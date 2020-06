क्रवाती तूफान ‘निसर्ग’ के बुधवार को महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के अलीबाग के पास जमीन से टकराने के बाद राज्य में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही हैं। इतना ही नहीं यहां कई जगह पेड़ गिर गए और कुछ जगह टीन शेड हवा में उड़ते हुए दिखे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके

नेशनल डेस्कः चक्रवाती तूफान ‘निसर्ग’ के बुधवार को महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के अलीबाग के पास जमीन से टकराने के बाद राज्य में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही हैं। इतना ही नहीं यहां कई जगह पेड़ गिर गए और कुछ जगह टीन शेड हवा में उड़ते हुए दिखे।

#CycloneNisarg it's totally destroying the roofs . This is from near alibag pic.twitter.com/Js1McRfiN4 — Jyeshtha 💞 (@DushtKanya) June 3, 2020

#WATCH: #CycloneNisarga makes landfall along the Maharashtra coast, process will be completed during next 3 hours. Visuals from Alibaug. pic.twitter.com/n5kpRtpBdS — ANI (@ANI) June 3, 2020

महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके में इस वक्त समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही हैं। सरकार और बचाव-राहत टीमों ने लोगों को समुद्री इलाके से दूर रहने की सलाह दी गई है।

#WATCH Tin roof atop a building in Raigarh blown away due to strong winds as #CycloneNisarga lands along Maharashtra coast (Source: NDRF) pic.twitter.com/zTsQRNEAUH — ANI (@ANI) June 3, 2020

सोशल मीडिया पर तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश के वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहीं कई लोगों ने गिरे हुए पेड़ों की फोटो भी शेयर की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार चक्रवाती तूफान ने मुंबई के दक्षिण में 95 किलोमीटर दूर अलीबाग से 40 किलोमीटर की दूरी पर दस्तक दी है।

मौसम विभाग के मुताबिक करीब तीन घंटे तक यहां पर चक्रवात तूफान का लैंडफॉल का असर दिखेगा। चक्रवाती तूफान ‘निसर्ग’ गुजरात के सूरत से दक्षिण में 325 किलोमीटर की दूरी पर है। मुंबई में तूफान की वजह से बांद्रा वर्ली सी लिंक को बंद कर दिया गया है।

वहीं मौसम विभाग ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है।