    Hindi News
    National
    Big railway accident : पुल पार करते समय बेपटरी हुई मालगाड़ी, नदी में गिरे सीमेंट से लदे 3 डिब्बे

Big railway accident : पुल पार करते समय बेपटरी हुई मालगाड़ी, नदी में गिरे सीमेंट से लदे 3 डिब्बे

Edited By Updated: 28 Dec, 2025 08:48 AM

major train accident in bihar cement laden goods train derails

बिहार के जमुई जिले में देर रात एक भीषण रेल दुर्घटना हुई जिसमें सीमेंट से लदी एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। यह हादसा आसनसोल रेल मंडल के जसीडीह-झाझा मुख्य रेल खंड पर रात करीब 12 बजे हुआ। गनीमत यह रही कि यह एक मालगाड़ी थी वरना किसी बड़ी जनहानि से इनकार...

Big railway accident : बिहार के जमुई जिले में देर रात एक भीषण रेल दुर्घटना हुई जिसमें सीमेंट से लदी एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। यह हादसा आसनसोल रेल मंडल के जसीडीह-झाझा मुख्य रेल खंड पर रात करीब 12 बजे हुआ। गनीमत यह रही कि यह एक मालगाड़ी थी वरना किसी बड़ी जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता था।

PunjabKesari

बधुआ नदी के पुल पर मची तबाही

हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन टेलवा बाजार हॉल्ट के पास बधुआ नदी पर बने पुल नंबर 676 को पार कर रही थी। मालगाड़ी की कुल 17 बोगियां पटरी से उतर गईं। जोरदार झटके के साथ 3 डिब्बे सीधे नदी में जा गिरे। 12 डिब्बे एक-दूसरे के ऊपर चढ़ गए जबकि 2 बोगियां पलट गईं। पटरी पर हर तरफ सीमेंट के कट्टे बिखर गए।

PunjabKesari

 

 

 

बचाव कार्य और जांच के आदेश

हादसे के तुरंत बाद पायलट ने इंजन रोककर अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF), जीआरपी (GRP) और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची।

और ये भी पढ़े

  1. क्रेन से रेस्क्यू: भारी मशीनों और क्रेन की मदद से नदी में गिरे डिब्बों को निकालने और पटरी साफ करने का काम शुरू किया गया।

  2. रूट प्रभावित: इस मुख्य रेल खंड पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को झाझा और जसीडीह स्टेशनों पर ही रोक दिया गया या उनका मार्ग बदल (Divert) दिया गया है।

  3. जांच कमेटी: आसनसोल डिवीजन के पीआरओ बिपला बोरी ने बताया कि हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। रेलवे विभाग ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं।

PunjabKesari

यात्रियों के लिए सूचना

हादसे के कारण दिल्ली-हावड़ा मुख्य रूट की कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। यदि आप इस रूट पर यात्रा करने वाले हैं तो रेलवे हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें।

