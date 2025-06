Video:ऑस्ट्रेलिया में पुलिस अधिकारी ने 'घुटने' से दबा कर मार डाला भारतीय नागरिक !

International Desk: ऑस्ट्रेलिया में पुलिस के एक अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करने का प्रयास करते समय गर्दन को कथित तौर पर घुटने से दबाने की वजह से लगी चोट के बाद अस्पताल में भर्ती 42 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति की मौत हो गई। रविवार को जारी मीडिया की खबर से यह जानकारी मिली। ‘सेवेनन्यूज ऑस्ट्रेलिया' की खबर के अनुसार, एडिलेड के मोडबरी नॉर्थ में रहने वाले गौरव कुंदी की बृहस्पतिवार को मौत हो गई। कुंदी को कुछ दिन पहले दिमागी चोट के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

An Adelaide father who became unresponsive during an arrest at Royston Park two weeks ago has died in hospital. #7NEWS pic.twitter.com/wbYWMyvvqy — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) June 13, 2025