Aaj Ka Good Luck (2nd january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Today's Good Luck Horoscope, January 2, 2026: आज का गुडलक राशिफल 2 जनवरी 2026: आज पौष मास, शुक्ल पक्ष और ग्रहों की स्थिति कुछ राशियों के लिए विशेष सौभाग्य लेकर आई है। जानिए, आपकी राशि के लिए आज का गुडलक, क्या करें और क्या न करें। 2 जनवरी 2026 को...

Today's Good Luck Horoscope, January 2, 2026: आज का गुडलक राशिफल 2 जनवरी 2026: आज पौष मास, शुक्ल पक्ष और ग्रहों की स्थिति कुछ राशियों के लिए विशेष सौभाग्य लेकर आई है। जानिए, आपकी राशि के लिए आज का गुडलक, क्या करें और क्या न करें। 2 जनवरी 2026 को सिंह और मीन राशि वालों का भाग्य सबसे प्रबल रहेगा। यदि आप बताए गए गुडलक उपाय अपनाते हैं, तो ग्रहों की नकारात्मकता कम होकर सौभाग्य में वृद्धि होगी।



मेष राशि (Aries)

आज का गुडलक: आज साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा।

गुडलक उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना चढ़ाएं।

शुभ रंग: लाल



वृषभ राशि (Taurus)

आज का गुडलक: धन से जुड़े मामलों में सतर्कता रखें। परिवार से सहयोग मिलेगा।

गुडलक उपाय: शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनें और लक्ष्मी मंत्र का जाप करें।

शुभ रंग: सफेद



मिथुन राशि (Gemini)

आज का गुडलक: बुद्धि और वाणी से लाभ मिलेगा। नए संपर्क बनेंगे।

गुडलक उपाय: बुधवार को तुलसी को जल दें और हरा रूमाल रखें।

शुभ रंग: हरा



कर्क राशि (Cancer)

आज का गुडलक: भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। निर्णय सोच-समझ कर लें।

गुडलक उपाय: चंद्र देव को दूध से अर्घ्य दें।

शुभ रंग: सफेद



सिंह राशि (Leo)

आज का गुडलक: आज भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। मान-सम्मान और सफलता मिलेगी।

गुडलक उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें।

शुभ रंग: सुनहरा



कन्या राशि (Virgo)

आज का गुडलक: मेहनत रंग लाएगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

गुडलक उपाय: बुधवार को पन्ना या हरी वस्तु धारण करें।

शुभ रंग: हरा



तुला राशि (Libra)

आज का गुडलक: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। साझेदारी में लाभ के योग हैं।

गुडलक उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को गुलाब चढ़ाएं।

शुभ रंग: गुलाबी



वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का गुडलक: गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। धैर्य रखें।

गुडलक उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें।

शुभ रंग: लाल



धनु राशि (Sagittarius)

आज का गुडलक: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यात्रा और शिक्षा में सफलता।

गुडलक उपाय: गुरुवार को पीली दाल का दान करें।

शुभ रंग: पीला



मकर राशि (Capricorn)

आज का गुडलक: कार्य का दबाव रहेगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक होंगे।

गुडलक उपाय: शनिवार को शनि मंत्र का जाप करें और काली उड़द दान करें।

शुभ रंग: नीला



कुंभ राशि (Aquarius)

आज का गुडलक: नवीन विचार और योजनाएं सफल होंगी।

गुडलक उपाय: शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं।

शुभ रंग: बैंगनी



मीन राशि (Pisces)

आज का गुडलक: आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति मिलेगी।

गुडलक उपाय: गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

शुभ रंग: पीला शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

