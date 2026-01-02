Daily horoscope : आज इन राशियों का दिन रहेगा बेहद खूबसूरत

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 02 Jan, 2026 08:27 AM

मेष : बड़े लोग से मेल-मिलाप तथा उनकी मदद के साथ आपको अपनी किसी समस्या को सुलझाने में कामयाबी मिलेगी।

वृष: खेती उत्पादों, खादों-बीजों, करियाना वस्तुओं, गारमैंट्स का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

मिथुन: व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मगर मौसम के एक्सपोइयर से अपना बचाव रखना जरूरी।

कर्क: ध्यान रखें कि उलझनों के कारण आपकी बनी-बनाई प्रोग्रामिंग तथा प्लानिंग उखड़-बिगड़ न जाए, नुकसान का भी डर।

सिंह : सितारा धन लाभ के लिए बेहतर, कारोबारी टूरिंग लाभ देगी, कामकाजी कामों के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा नतीजा देगी।

कन्या : सरकारी तथा गैर सरकारी कामों में कामयाबी मिलेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति, शत्रु कमजोर रहेंगे।

तुला: आम तौर पर स्ट्रांग सितारा आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, शुभ कामों में ध्यान।

वृश्चिक: सितारा पेट के लिए कमजोर, न तो टूर करें और न ही किसी के नीचे अपनी कोई पेमैंट फंसने दें।

धनु : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, इज्जत-मान की प्राप्ति।

मकर: शत्रु नुकसान पहुंचाने के लिए हर दाव खेलने को तैयार मिलेंगे, इसलिए उनसे निकटता न रखनी ठीक रहेगी।

कुंभ: संतान साथ देगी, सपोर्ट करेगी तथा उसकी मदद के साथ आपको अपनी किसी प्रॉब्लम को सुलझाने में सफलता मिलेगी।

मीन : कोई अदालती काम हाथ में लेने के लिए समय अच्छा,अफसर भी मेहरबान रहेंगे तथा आपके प्रति उनका रवैया लचकीला रहेगा।