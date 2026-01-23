Main Menu

    Mata Vaishno Devi: भारी बारिश-बर्फबारी से वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, नए रजिस्ट्रेशन बंद

Mata Vaishno Devi: भारी बारिश-बर्फबारी से वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, नए रजिस्ट्रेशन बंद

23 Jan, 2026

mata vaishno devi registration closed snowfall jammu and kashmir

उत्तर भारत के पहाड़ों पर कुदरत ने सफेद चादर बिछा दी है, लेकिन यह खूबसूरती अपने साथ दुश्वारियां भी लेकर आई है। शुक्रवार को मौसम के बदले मिजाज ने न केवल तापमान गिरा दिया, बल्कि आस्था के बड़े केंद्र माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा पर भी ब्रेक लगा दिया है।...

नेशनल डेस्क:  उत्तर भारत के पहाड़ों पर कुदरत ने सफेद चादर बिछा दी है, लेकिन यह खूबसूरती अपने साथ दुश्वारियां भी लेकर आई है। शुक्रवार को मौसम के बदले मिजाज ने न केवल तापमान गिरा दिया, बल्कि आस्था के बड़े केंद्र माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा पर भी ब्रेक लगा दिया है। जम्मू-कश्मीर में साल का यह पहला बड़ा हिमपात है, जिसने जनजीवन की रफ्तार को पूरी तरह रोक दिया है।

 त्रिकुटा पर्वत पर हिमपात: थम गए श्रद्धालुओं के कदम

माता वैष्णो देवी के दरबार और त्रिकुटा की पहाड़ियों पर बीती रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश शुक्रवार सुबह होते-होते भारी बर्फबारी में तब्दील हो गई। इस कारण श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने निम्नलिखित कड़े कदम उठाए हैं:

पंजीकरण बंद: नए आने वाले तीर्थयात्रियों के रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।

सुरक्षा सर्वोपरि: बर्फबारी की वजह से चढ़ाई वाले रास्तों पर जबरदस्त फिसलन हो गई है। साथ ही, पहाड़ों से पत्थर गिरने (भूस्खलन) की आशंका को देखते हुए एहतियातन यात्रा स्थगित कर दी गई है।

पटनीटॉप से पुंछ तक बर्फ का कब्जा

जम्मू संभाग के केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि पर्यटन स्थल भी बर्फ की चपेट में हैं:

पटनीटॉप: मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पटनीटॉप में देर रात करीब 1:30 बजे से बर्फ गिरनी शुरू हुई, जो रुकने का नाम नहीं ले रही है।

राजौरी और पुंछ: इन क्षेत्रों की ऊंची चोटियों पर भी लगातार हिमपात जारी है, जिससे मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है।

मैदानी इलाकों का हाल: जम्मू के निचले इलाकों में कल रात से ही रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिससे सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ है।

अगले 36 घंटे चुनौतीपूर्ण: IMD का अलर्ट

मौसम विभाग की मानें तो अभी राहत मिलने के आसार कम हैं। अगले 36 घंटों तक जम्मू-कश्मीर में यही स्थिति बनी रहेगी। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी है।

एक नजर में मुख्य प्रभाव-

प्रभावित क्षेत्र

वर्तमान स्थिति

प्रशासन की कार्रवाई

वैष्णो देवी भवन

भारी बर्फबारी और बारिश

यात्रा पर अस्थायी रोक

त्रिकुटा पहाड़

फिसलन और लैंडस्लाइड का खतरा

श्रद्धालुओं का पंजीकरण सस्पेंड

पटनीटॉप

लगातार बर्फ गिर रही है

सैलानियों को सतर्क रहने के निर्देश

राजौरी-पुंछ

भारी हिमपात जारी

यातायात प्रभावित

 

