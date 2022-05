माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ बड़ी अनहोनी, बस में आग लगने से 4 की मौत, 22 लोग घायल

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ शुक्रवार को बड़ी अनहोनी हो गई। यहां एक यात्री बस में भयानक आग लगने के कारण 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है जबकि 22 लोगों के घायल हो गए हैं। वहीं, जम्मू-कश्मीर के गवर्नर ने इस घटना पर मुआवजे की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कटरा में दुर्भाग्यपूर्ण बस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि गंभीर रूप से घायलों को एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

#UPDATE This was not a blast, but a bus tank explosion due to overheating (caused by weather). There are 3-4 casualties. 22 reportedly injured...: Deputy Commissioner Babila Rakwal, Reasi, Jammu & Kashmir pic.twitter.com/vvnBkcAsuc

शुरूआती जानकारी के अनुसार, कटरा से जम्मू जा रही एक स्थानीय बस नंबर जेके 14- 1831 में कटरा से करीब 1.5 किलोमीटर दूर खरमल के पास आग लग गई। बस में इंजन एरिया से आग लगी, जिसने जल्द ही पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई और 22 घायलों को इलाज के लिए कटरा भेजा गया है। जिनमें से 3 जोकि गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें विशेष उपचार के लिए आगे रेफर कर दिया गया है।

Immediately after receiving information of Bus mishap at #Katra, just now spoke to Deputy Commissioner, #Reasi (J&K),Ms Babila Rakhwal. 2 casualties reported, injured shifted to Naraina Hospital.All possible help, financially and otherwise, will be provided to the injured. pic.twitter.com/418Ev4Qa0W