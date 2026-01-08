खेल जगत से शर्मसार कर देने वाली खबर: Shooting Coach ने होटल के कमरे में बुलाकर महिला खिलाड़ी के साथ जबरन बनाए संबंध

Edited By Anu Malhotra,Updated: 08 Jan, 2026 09:00 AM
नेशनल डेस्क: खेल जगत को शर्मसार करने वाली एक बड़ी खबर हरियाणा से सामने आई है, जहां एक राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाजी प्रशिक्षक (Shooting Coach) पर अपनी ही शिष्या के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोच के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है।
होटल के कमरे में बुलाकर की ज्यादती
मामला पिछले साल 16 दिसंबर का बताया जा रहा है। जब पीड़िता नई दिल्ली स्थित डॉ. करणी सिंह शूटिंग अकादमी में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने आई थी, तब आरोपी कोच ने उसे होटल के कमरे में बुलाया। परिजनों का आरोप है कि खिलाड़ी को यह कहकर जबरन कमरे में भेजा गया कि कोच उसे कुछ जरूरी निर्देश देना चाहते हैं। वहां पहुंचने पर कोच ने कथित तौर पर नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न किया।
धमकी के साये में एथलीट का भविष्य
पीड़िता ने जब इस कृत्य का विरोध किया, तो कोच ने उसे डराने-धमकाने का सहारा लिया। FIR के मुताबिक, आरोपी ने एथलीट को चुप रहने के लिए मजबूर किया और चेतावनी दी कि यदि उसने मुंह खोला तो वह न केवल उसका खेल करियर मिट्टी में मिला देगा, बल्कि उसके परिवार को भी जानमाल का नुकसान पहुंचाएगा।
पुलिस की कार्रवाई और कानूनी धाराएं
घटना से सहमी खिलाड़ी ने हिम्मत जुटाकर अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट (धारा 6) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब उस होटल के CCTV फुटेज खंगाल रही है जहां यह घटना हुई थी। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों के जरिए आरोपों की पुष्टि की जाएगी।
फेडरेशन की चुप्पी पर सवाल
हैरानी की बात यह है कि आरोपी कोच नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के उन 13 मुख्य प्रशिक्षकों में शामिल है, जिन पर खिलाड़ियों को तैयार करने की जिम्मेदारी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न तो गिरफ्तार किया है और न ही पूछताछ के लिए कोई औपचारिक नोटिस जारी किया है। खेल संघ को भी इस मामले की आधिकारिक सूचना मिलना अभी बाकी है।