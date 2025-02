'दिल्ली के दिल में मोदी, चुनाव में हमने इतिहास रच दिया', कार्यकर्ताओं से बोले जेपी नड्डा

नेशनल डेस्क: नेशनल डेस्क: दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज इस ऐतिहासिक क्षण पर मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहता हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक के बाद एक विजयी हो रही है। दिल्ली चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की और हमने इतिहास रच दिया।



दिल्ली के दिल में मोदी हैं- जेपी नड्डा

केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, "लोकसभा में दिल्ली की जनता ने भाजपा को सभी 7 सीटों पर जिताया और इस विधानसभा चुनाव में आपने हमें 48 सीटों पर जिताया, संदेश स्पष्ट है - 'दिल्ली के दिल में मोदी हैं'।"



#WATCH | On party's victory in #DelhiElections2025 , Union Minister and BJP National President JP Nadda says, "In the Lok Sabha, the people of Delhi made BJP win all 7 seats and in this assembly election you made us win 48 seats, the message is clear - 'Delhi ke Dil mein Modi… pic.twitter.com/VGBbJChPB5 — ANI (@ANI) February 8, 2025

दिल्ली के दिल में मोदी हैं- जेपी नड्डा

केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, "लोकसभा में दिल्ली की जनता ने भाजपा को सभी 7 सीटों पर जिताया और इस विधानसभा चुनाव में आपने हमें 48 सीटों पर जिताया, संदेश स्पष्ट है - 'दिल्ली के दिल में मोदी हैं'।" राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, "उन्होंने (आप) शिक्षा के नाम पर लोगों को गुमराह किया। इन चुनावों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि दिल्ली के लोगों को ऐसी (आप) पार्टी की जरूरत नहीं है। 'आप-दा' झूठ की फैक्ट्री और भ्रष्टाचार करने के नए तरीके खोजने की फैक्ट्री है।"

#WATCH | Union Minister and BJP National President JP Nadda says "There is a party which is consistent in its score. When the election comes, the result will be zero. Whether it is the 2014 Lok Sabha, 2015 Vidhan Sabha, 2019 Lok Sabha, 2020 Vidhan Sabha, 2024 Lok Sabha, or 2025… pic.twitter.com/QXMvk6VRcn