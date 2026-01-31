झारखंड पर्यटन के ब्रांड एंबेसडर बन सकते हैं MS Dhoni, सरकार और कैप्टन कूल के बीच जल्द होगा MOU

Jharkhand News: झारखंड पर्यटन को नई पहचान दिलाने की दिशा में राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ‘कैप्टन कूल’ के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड पर्यटन विभाग का ब्रांड एंबेसडर बनाए जाने की तैयारी...

इस प्रस्ताव पर धोनी ने सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी

सूत्रों के मुताबिक झारखंड सरकार और महेंद्र सिंह धोनी के बीच जल्द ही एक समझौता (एमओयू) होने की संभावना है। इसके लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल, दो दिन पहले ही धोनी की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई थी, जिसकी तस्वीर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा की थी। इस मुलाकात के बाद से ही धोनी के ब्रांड एंबेसडर बनने की चर्चा तेज हो गई है। पर्यटन विभाग ने झारखंड टूरिज्म के प्रचार-प्रसार को देश और विदेश तक पहुंचाने के लिए एमएस धोनी को ब्रांड एंबेसडर बनाने का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव पर धोनी ने सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। अब सरकार और पर्यटन विभाग इसे अंतिम रूप देने में जुटे हैं।



बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक जाना-पहचाना नाम हैं। ऐसे में उनके जुड़ने से झारखंड पर्यटन की ब्रांड वैल्यू काफी बढ़ने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि धोनी की लोकप्रियता से झारखंड के प्राकृतिक पर्यटन स्थल, झरने, पहाड़, जंगल और आदिवासी संस्कृति को व्यापक पहचान मिलेगी। योजना के तहत राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर एमएस धोनी के साथ वीडियो शूट किए जाएंगे। इन वीडियो को सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए देश और विदेश में दिखाया जाएगा। इससे झारखंड को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। रांची के निवासी होने के नाते महेंद्र सिंह धोनी का झारखंड पर्यटन का चेहरा बनना राज्यवासियों के लिए भी गर्व की बात मानी जा रही है।