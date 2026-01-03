Main Menu

Cancelled Trains List: रेल यात्रियों की बढ़ी मुसीबत! कोहरे के कारण जनवरी में रद्द रहेंगी ये प्रमुख ट्रेनें, बुकिंग से पहले देखें लिस्ट

Edited By Updated: 03 Jan, 2026 11:45 AM

ncreased trouble for train passengers these major trains will remain cancelled

नए साल की शुरुआत के साथ रेलवे नेटवर्क में मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार का काम तेज हो गया है। इसके चलते यात्रियों की यात्रा योजना प्रभावित हो सकती है। खासकर चक्रधरपुर रेल मंडल के कुछ अहम सेक्शन पर मेगा ब्लॉक लिए जाने से कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी...

नेशनल डेस्क: नए साल की शुरुआत के साथ रेलवे नेटवर्क में मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार का काम तेज हो गया है। इसके चलते यात्रियों की यात्रा योजना प्रभावित हो सकती है। खासकर चक्रधरपुर रेल मंडल के कुछ अहम सेक्शन पर मेगा ब्लॉक लिए जाने से कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी या शॉर्ट टर्मिनेट चलेंगी। रेलवे ने यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और ट्रैक की बेहतर स्थिति बनाए रखने के लिए उठाया है। राउरकेला और कासबहाल के बीच आधुनिक टीआरटी मशीनों से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार का काम किया जाएगा। ऐसे में टिकट बुक करने या सफर पर निकलने से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए।

जनवरी में कैंसिल रहने वाली ट्रेनें

  • 18113/18114 टाटानगर–बिलासपुर–टाटानगर एक्सप्रेस: 03 से 07 जनवरी 2026 तक कैंसिल।
  • 18109/18110 टाटानगर–इतवारी–टाटानगर एक्सप्रेस: 03, 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026 को कैंसिल।
  • 18175/18176 हटिया–झारसुगुड़ा–हटिया एक्सप्रेस: 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026 को कैंसिल।
  • 68043/68044 टाटानगर–राउरकेला–टाटानगर मेमू: 03, 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026 को कैंसिल।
  • 58659 हटिया–राउरकेला पैसेंजर: 03, 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी 2026 को कैंसिल।
  • 58660 राउरकेला–हटिया पैसेंजर: 04, 07, 11, 14, 18 और 21 जनवरी 2026 को कैंसिल।


    शॉर्ट टर्मिनेट रहने वाली ट्रेनें
    22861/12871 हावड़ा - कंटाबांजी / टिटलागढ़ - हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस: 03, 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी को सिर्फ टाटानगर तक चलेगी। टाटा–कंटाबांजी–टिटलागढ़ के बीच परिचालन शॉर्ट टर्मिनेट रहेगा। 22862/12872 कंटाबांजी–हावड़ा / टिटलागढ़–हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस: 03, 06, 10, 13, 17 और 20 जनवरी को सिर्फ झारसुगुड़ा तक चलेगी। इस्पात एक्सप्रेस झारसुगुड़ा से हावड़ा के बीच शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी।

    रूट बदलने वाली ट्रेन
    पुरी–योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस: 02, 05, 09, 12, 16, 19 जनवरी को यह ट्रेन रूट चेंज होकर कटक, संबलपुर सिटी, झारसुगुड़ा रोड और इब स्टेशन होते हुए ऋषिकेश पहुंचेगी। इन तारीखों में यह ट्रेन टाटानगर–झारसुगुड़ा सेक्शन में नहीं चलेगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि सफर से पहले अपने ट्रेन के स्टेटस को ऑनलाइन चेक करें और यात्रा योजना उसी के अनुसार बनाएं, ताकि आखिरी समय में परेशानी न हो।

