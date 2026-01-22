अब घंटों लाइन में लगने का झंझट खत्म! सीधे ATM से निकलेगा राशन, इन शहरों में लग रहीं ये खास मशीनें

Edited By Mansa Devi,Updated: 22 Jan, 2026 06:28 PM
नेशनल डेस्क: राशन की दुकानों पर लगने वाली लंबी कतारों से लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। सरकार अब बैंक ATM की तर्ज पर ग्रेन ATM (अनाज एटीएम) के जरिए राशन वितरण की तैयारी कर रही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत आने वाले लाभार्थी अब तय समय की पाबंदी के बिना, दिन के किसी भी वक्त अपना गेहूं निकाल सकेंगे। इसके लिए राजस्थान के जयपुर, बीकानेर और भरतपुर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है।
24 घंटे मिलेगा राशन, लाइन में लगने की जरूरत नहीं
सरकारी योजना के तहत लगाए जा रहे ग्रेन ATM से NFSA परिवार 24×7 अपने गेहूं का कोटा निकाल सकेंगे। इससे राशन दुकानों पर भीड़ कम होगी और लाभार्थियों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह व्यवस्था खास तौर पर बुजुर्गों, मजदूरों और कामकाजी लोगों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।
कैसे काम करता है ग्रेन ATM
- ग्रेन ATM पूरी तरह डिजिटल और बायोमेट्रिक तकनीक से लैस होगा।
- लाभार्थी को मशीन की टच स्क्रीन पर राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद फिंगरप्रिंट (बायोमेट्रिक) वेरिफिकेशन किया जाएगा, ताकि सही व्यक्ति को ही राशन मिले।
- वेरिफिकेशन पूरा होते ही स्क्रीन पर लाभार्थी के हिस्से का अनाज (जैसे 5 किलो या 50 किलो) दिखाई देगा।
- मशीन के नीचे बैग या बोरी रखने पर अनाज सीधे तौलकर उसमें डाल दिया जाएगा।
- सरकार के अनुसार, यह मशीन 5 से 7 मिनट में 50 से 70 किलो तक अनाज निकालने में सक्षम है।
ओडिशा में पहले से चल रहा है सिस्टम
ग्रेन ATM सिस्टम पहले से ही ओडिशा में लागू किया जा चुका है, जहां इसके जरिए चावल का वितरण किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वहां यह व्यवस्था सफल रही है। बायोमेट्रिक पहचान के बाद मशीन अपने आप लाभार्थी को उसके कोटे के अनुसार अनाज देती है और स्क्रीन पर पूरी जानकारी भी दिखाती है।
पारदर्शिता और सुविधा पर जोर
सरकार का मानना है कि ग्रेन ATM से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी, चोरी और गड़बड़ी पर लगाम लगेगी और लाभार्थियों को सम्मानजनक व सुविधाजनक तरीके से राशन मिलेगा। अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है।