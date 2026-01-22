अब घंटों लाइन में लगने का झंझट खत्म! सीधे ATM से निकलेगा राशन, इन शहरों में लग रहीं ये खास मशीनें

राशन की दुकानों पर लगने वाली लंबी कतारों से लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। सरकार अब बैंक ATM की तर्ज पर ग्रेन ATM (अनाज एटीएम) के जरिए राशन वितरण की तैयारी कर रही है।

नेशनल डेस्क: राशन की दुकानों पर लगने वाली लंबी कतारों से लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। सरकार अब बैंक ATM की तर्ज पर ग्रेन ATM (अनाज एटीएम) के जरिए राशन वितरण की तैयारी कर रही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत आने वाले लाभार्थी अब तय समय की पाबंदी के बिना, दिन के किसी भी वक्त अपना गेहूं निकाल सकेंगे। इसके लिए राजस्थान के जयपुर, बीकानेर और भरतपुर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है।



24 घंटे मिलेगा राशन, लाइन में लगने की जरूरत नहीं

सरकारी योजना के तहत लगाए जा रहे ग्रेन ATM से NFSA परिवार 24×7 अपने गेहूं का कोटा निकाल सकेंगे। इससे राशन दुकानों पर भीड़ कम होगी और लाभार्थियों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह व्यवस्था खास तौर पर बुजुर्गों, मजदूरों और कामकाजी लोगों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।



कैसे काम करता है ग्रेन ATM