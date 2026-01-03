Petrol Diesel Price Today: 03 जनवरी को जारी पेट्रोल-डीजल के नए रेट — जानें अपने शहर के भाव

Edited By Anu Malhotra, Updated: 03 Jan, 2026 01:40 PM

रोजमर्रा की भागदौड़ और बढ़ती महंगाई के बीच ईंधन के दाम हर किसी की नजर में रहते हैं। 03 जनवरी को तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब और दैनिक खर्चों पर पड़ता है। देखें प्रमुख शहरों में...

नई दिल्ली: रोजमर्रा की भागदौड़ और बढ़ती महंगाई के बीच ईंधन के दाम हर किसी की नजर में रहते हैं। 03 जनवरी को तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब और दैनिक खर्चों पर पड़ता है। देखें प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम...

देश के अलग-अलग शहरों में ईंधन के रेट इस प्रकार दर्ज किए गए हैं—

लंबे समय से क्यों नहीं बदले दाम?

मई 2022 के बाद केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों द्वारा ईंधन पर टैक्स में कटौती की गई थी। इसके बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। हालांकि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊपर-नीचे होती रहती हैं, लेकिन भारत में उपभोक्ताओं के लिए ईंधन के दाम अपेक्षाकृत स्थिर बनाए रखे गए हैं।

यही वजह है कि बीते दो वर्षों से पेट्रोल-डीजल की कीमतें एक सीमित दायरे में बनी हुई हैं, जिससे आम जनता को कुछ हद तक राहत मिली है।