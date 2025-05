Viedo: पाकिस्तान सेना ने खाली किया बलूचिस्तानः 33 और 41 इन्फेंट्री डिवीजन भारत सीमा की ओर रवाना ! BLA  के लिए बड़ा मौका

International Desk: पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ तनाव के बीच बलूचिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की XII कोर की दो अहम इन्फेंट्री डिवीजन 33वीं और 41वीं बलूचिस्तान से हटाकर भारत की सीमाओं की ओर भेजी जा रही हैं। यह दोनों डिवीजन पाकिस्तान आर्मी की बलूचिस्तान में सुरक्षा और सैन्य ऑपरेशनों की रीढ़ मानी जाती थीं।

क्या है मामला?

सूत्रों के अनुसार, भारत से जंग के हालात के बीच पाकिस्तानी सेना ने इन दोनों डिवीजन को बलूचिस्तान से हटाकर पंजाब और सिंध की ओर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है, जिससे उन्हें भारत के साथ संभावित सीमा तनावों या युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके। यह कदम भारत-पाक सीमा पर बढ़ते सैन्य तनाव और संभावित टकराव की आशंकाओं के बीच उठाया गया है।

Pakistan Army leaving Baluchistan 33 & 41 Infantry Division Of XII Corps of Pak Army is moving From Balochistan To Indian Border.



