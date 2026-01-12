काजू कतली खाते ही मचा हड़कंप! मिठाई खाने के बाद 1 की मौत, 4 की हालत गंभीर, जानें पूरा मामला

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव क्षेत्र में एक लावारिस मिठाई के डिब्बे ने शहर में सनसनी फैला दी। तामिया मार्ग पर स्थित पीएचई कार्यालय के बाहर रखी इस मिठाई के सेवन से चौकीदार दसरू यदुवंशी की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से बीमार...

नेशनल डेस्क: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव क्षेत्र में एक लावारिस मिठाई के डिब्बे ने शहर में सनसनी फैला दी। तामिया मार्ग पर स्थित पीएचई कार्यालय के बाहर रखी इस मिठाई के सेवन से चौकीदार दसरू यदुवंशी की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और जिला खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।



कैसे हुआ हादसा

24 दिसंबर 2025 तक लगभग तीन दिन तक लावारिस हालत में पड़े मिठाई के डिब्बे पर चौकीदार दसरू यदुवंशी की नजर पड़ी। पैकेट में मिठाई के साथ कुछ हरी सब्जियां भी रखी थीं। दसरू ने आसपास के लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं बता सका कि यह पैकेट किसका है। इसके बाद उन्होंने खुद मिठाई का सेवन कर लिया। दसरू के साथ-साथ चार अन्य लोगों ने भी उसी डिब्बे की मिठाई खा ली।



मौत और अस्पताल में भर्ती

मिठाई खाने के बाद दसरू की तबीयत बिगड़ी और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत के कारण जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के बावजूद उनकी मौत हो गई। वहीं, अन्य चार लोगों की स्थिति भी गंभीर हो गई। इनमें से दो को स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि शेष दो को बेहतर इलाज के लिए छिंदवाड़ा रेफर किया गया।



परिवार और आसपास के लोग भी प्रभावित

मिठाई के डिब्बे में मौजूद शेष मिठाई को परिवार के अन्य सदस्य और पास के लोग भी खा गए। इसमें एक महिला, उसकी दो बेटियां और उसके ससुर शामिल थे। सभी की हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।



जांच में जुटी पुलिस और खाद्य विभाग

जिला कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग ने जुन्नारदेव के मिष्ठान प्रतिष्ठानों से मिठाई के सैंपल जुटाए हैं। वहीं, पुलिस ने मृतक के मामले में मृत्यु का मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मिठाई का बचा हुआ हिस्सा जप्त कर जांच के लिए लैब भेजा गया है। अधिकारियों ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाना बाकी है कि मिठाई में कौन सा तत्व नुकसान पहुंचाने वाला था और क्या यह दुर्घटना थी या साजिश।



तीन दिन पड़ा रहा डिब्बा, चिंता का कारण

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह मिठाई का डिब्बा तीन दिनों तक लावारिस पड़ा रहा, न तो उस पर किसी प्रतिष्ठान का नाम था और न ही इसे बनाने वाले का कोई पता था। बावजूद इसके किसी ने इसे हटाने या संबंधित विभाग को सूचना देने की कोशिश नहीं की। यही कारण है कि इस मामूली दिखने वाली वस्तु ने गंभीर स्थिति उत्पन्न कर दी।



परिवार ने किया अंतिम संस्कार

चौकीदार दसरू यदुवंशी का अंतिम संस्कार उनके परिजनों ने किया। अन्य चार बीमारों का इलाज चल रहा है और दो की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है।



पुलिस का बयान

पुलिस ने कहा है कि यह मामला संवेदनशील और गंभीर है। फिलहाल सभी साक्ष्य और लैब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर रखी अनजान वस्तुओं से दूर रहें और किसी संदिग्ध वस्तु की सूचना तुरंत संबंधित विभाग या पुलिस को दें।