    3. | EPFO की नई पहलः लाखों पीएफ खाताधारकों को होगा लाभ, बिना किसी झंझट के मिलेगा PF फंड

EPFO की नई पहलः लाखों पीएफ खाताधारकों को होगा लाभ, बिना किसी झंझट के मिलेगा PF फंड

29 Dec, 2025

pf account holders will benefit they will get pf funds without any hassle

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि EPFO अब फंसे हुए PF फंड लौटाने के लिए मिशन मोड में काम करेगा। इसके तहत इनऑपरेटिव खातों का KYC वेरिफिकेशन किया जाएगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए खाताधारक और उनके वारिस अपने फंड तक पहुंच...

नेशनल डेस्कः केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि ईपीएफओ (EPFO) अब उन लाखों इनऑपरेटिव PF खातों के लिए मिशन मोड में काम करेगा, जिनमें जमा पैसा लंबे समय से फंसा हुआ है। इसके तहत खाताधारकों का KYC वेरिफिकेशन किया जाएगा और उन्हें अपने फंसे हुए फंड तक आसानी से पहुंचने का मौका मिलेगा।

खास डिजिटल प्लेटफॉर्म

EPFO इस प्रक्रिया के लिए एक खास डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है, जिसके माध्यम से ऐसे खाताधारकों और उनके वारिसों की पहचान की जाएगी ताकि बकाया राशि सुरक्षित तरीके से लौटाई जा सके। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि KYC पूरा नहीं किया गया, तो फंड का लाभ खो सकता है। मनसुख मंडाविया ने बताया कि भारत-यूके समझौते की तर्ज पर अब अन्य देशों के साथ होने वाले समझौतों में भी सोशल सिक्योरिटी क्लॉज शामिल किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि विदेश में काम करने वाले भारतीय कर्मचारी भारत लौटने पर अपने वहां जमा PF फंड का लाभ उठा सकेंगे।

दिल्ली में ट्रायल शुरू

इसके अलावा EPFO डिजिटल और कनेक्टेड ऑफिस बनाने पर भी फोकस कर रहा है। नई व्यवस्था का ट्रायल पहले ही दिल्ली में शुरू हो चुका है। इससे कर्मचारी अपने क्लेम या शिकायत के लिए बार-बार क्षेत्रीय कार्यालय नहीं जाएंगे और आसानी से डिजिटल माध्यम से EPFO से जुड़ सकेंगे। यह बदलाव नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके PF फंड लंबे समय से इनऑपरेटिव हैं।


 

