'भुलाया जा नहीं जा सकता बलिदान', पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को किया नमन

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘मैं बापू को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं और उनके गहन विचारों को याद करता हूं। मैं उन सभी लोगों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जो हमारे राष्ट्र की सेवा में शहीद हुए हैं। उनके बलिदान कभी भुलाए नहीं जाएंगे और वे विकसित भारत के लिए काम करने के हमारे संकल्प को मजबूत करते रहेंगे।'' वहीं पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

PM Shri @narendramodi pays tributes to Mahatma Gandhi on his Punyatithi at Raj Ghat in New Delhi. pic.twitter.com/NT9mydh805 — BJP (@BJP4India) January 30, 2023