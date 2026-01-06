क्या मिस्टर ट्रंप मादुरो की तरह पीएम मोदी का अपहरण कर सकते हैं? कांग्रेस नेता के विवादित बयान पर भड़की सियायत

Edited By Radhika,Updated: 06 Jan, 2026 05:51 PM
नेशनल डेस्क: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। नेता का यह बयान एक ऐसे समय में आया जाता है, जब अमेरिका और वेन्जुऐला के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता ने विवादित बयान देते हुए कहा कि क्या वेन्जुऐला की तरह भारत में भी हो सकता है? क्या मिस्टर ट्रंप निकोलस मादुरो की तरह पीएम का अपहरण कर सकते हैं? नेता के इस बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है।
मादुरो के अपहरण पर बोले कांग्रेस नेता?
मादुरो की अपहरण पर चिंता जताते हुए चव्हाण ने कहा कि यह एक चिंता का विषय है। वेन्जुएला की घटना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ है। जैसा आज वहां हुआ वैसा कल भारत में भी हो सकता है।
बीजेपी ने जताई कड़ी आपत्ति
कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर बीजेपी कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी ने इस बयान पर पलटवार करते हुए प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- "वेनेजुएला में जो हुआ, क्या वह भारत में हो सकता है?’ जैसा सवाल उठाकर कांग्रेस अपनी भारत-विरोधी सोच उजागर कर रही है। राहुल गांधी भारत में अराजकता चाहते हैं। ऐसे करने के लिए वह देश के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।
भारत-अमेरिका व्यापार पर होगा असर
टैरिफ पर बात करते हुए चव्हाण ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद ट्रेड लगभग ठप्प हो जाएगा। अपनी बात को जारी रखते हुए चौहान बोले कि व्यापार को सीधा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है इसलिए टैरिफ को हथियार की तरह प्रयोग किया जा रहा है। भारत को इसका बोझ उठाना होगा।