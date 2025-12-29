Main Menu

दिग्विजय सिंह ने शेयर किया पीएम मोदी के साथ फोटो राहुल गांधी ने ली चुटकी, बोले- आप बदमाशी कर गए

Edited By Updated: 29 Dec, 2025 02:22 PM

digvijay singh shared a photo with pm modi rahul gandhi took a dig at him

कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर से अपने बयान को लेकर चर्चा में आए हैं। इस बार सामने आए बयान के कारण उन्होंने अपनी ही पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक से ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने पीएम...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर से अपने बयान को लेकर चर्चा में आए हैं। इस बार सामने आए बयान के कारण उन्होंने अपनी ही पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक से ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और RSS की 'संगठन शक्ति' की प्रशंसा कर दी, जिसके बाद पार्टी के अंदरूनी गलियारों में हलचल तेज हो गई।

क्या है पूरा मामला?

विवाद तब शुरू हुआ जब दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पीएम मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में मोदी जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं और उनके पीछे लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हैं। इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा, "यह प्रभावशाली है कि कैसे एक जमीनी स्वयंसेवक फर्श पर बैठकर देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है।"

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

राहुल गांधी ने कसा तंज

सूत्रों के मुताबिक पार्टी के स्थापना दिवस पर जब राहुल गांधी की मुलाकात दिग्विजय सिंह से हुई, तो उन्होंने मजाकिया लेकिन तंज भरे लहजे में कहा,"आप अपना काम कर गए। आप बदमाशी कर गए।" राहुल का यह इशारा उस असहज स्थिति की ओर था जो दिग्विजय के पोस्ट से पैदा हुई थी।

बैठक में दिग्विजय ने दी सफाई

CWC की बैठक के दौरान भी दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस संगठन के विकेंद्रीकरण (Decentralization) पर जोर दिया। वहां भी उन्हें अन्य वरिष्ठ नेताओं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने टोकते हुए चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कहा। बढ़ते विवाद को देख दिग्विजय सिंह ने सफाई देते हुए कहा, "मैंने केवल संगठन की शक्ति की तारीफ की है। मैं आरएसएस और मोदी जी की नीतियों का घोर विरोधी था हूं और हमेशा रहूंगा। क्या संगठन को मजबूत करने की बात करना गलत है?"

 

