Post Office RD Scheme: हर महीने ₹6000 जमा कर 10 साल में पाएं ₹10.25 लाख

नेशनल डेस्क: अगर आप हर दिन थोड़ी-थोड़ी रकम बचाकर भविष्य के लिए मजबूत फंड तैयार करना चाहते हैं और ऐसी योजना की तलाश में हैं जहां पैसा सुरक्षित भी रहे और रिटर्न भी शानदार मिले, तो पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीमें आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं।
भारतीय डाक विभाग बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और आम नागरिकों के लिए कई सरकारी बचत योजनाएं चला रहा है। इन्हीं में से एक है पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट (RD) स्कीम, जिसमें रोजाना सिर्फ 200 रुपये की बचत से समय के साथ 10 लाख रुपये से ज्यादा का फंड बनाया जा सकता है।
सरकार की गारंटी के साथ 6.7% ब्याज
पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम पर सरकार की ओर से 6.7 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जाता है। इस योजना में अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ 100 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर सरकार की पूरी गारंटी होती है, यानी निवेश पूरी तरह सुरक्षित और जोखिम-मुक्त रहता है।
5 साल में मैच्योरिटी, आगे बढ़ाने का भी विकल्प
पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 5 साल होती है। अगर निवेशक चाहे, तो मैच्योरिटी के बाद इसे अगले 5 साल के लिए आगे भी बढ़ा सकता है। इस तरह छोटी-छोटी मासिक बचत से लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। 18 साल या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर इस स्कीम में खाता खुलवा सकता है।
जमा रकम पर लोन की सुविधा भी
इस स्कीम को खास बनाने वाली एक और सुविधा है — लोन बेनेफिट। आरडी अकाउंट खुलवाने के बाद निवेशक अपनी जमा राशि पर लोन भी ले सकता है। नियमों के मुताबिक, अगर अकाउंट कम से कम एक साल तक चालू रहा हो, तो जमा रकम का 50 प्रतिशत तक लोन लिया जा सकता है। इस लोन पर सिर्फ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देना होता है, जो इसे बेहद किफायती बनाता है।
प्री-मैच्योर क्लोजर का ऑप्शन भी मौजूद
पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में निवेशकों को प्री-मैच्योर क्लोजर की सुविधा भी दी जाती है। इसके तहत खाता खोलने के तीन साल बाद निवेशक चाहें तो अकाउंट बंद कर सकते हैं। अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी इस खाते को क्लेम कर सकता है या चाहे तो निवेश को आगे भी जारी रख सकता है।
कैसे बनेंगे 200 रुपये रोज से 10 लाख? पूरा कैलकुलेशन
अब समझते हैं कि रोजाना 200 रुपये की बचत से 10 लाख रुपये से ज्यादा का फंड कैसे तैयार होता है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन 200 रुपये बचाता है, तो महीने में 6,000 रुपये की सेविंग हो जाती है। इस रकम को हर महीने पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में जमा करने पर 5 साल में कुल निवेश 3,60,000 रुपये होगा। इस पर 68,197 रुपये का ब्याज मिलेगा और 5 साल बाद कुल फंड 4,28,197 रुपये बन जाएगा। इसके बाद अगर निवेशक इस निवेश को अगले 5 साल के लिए बढ़ा देता है, तो 10 साल में कुल जमा राशि 7.20 लाख रुपये हो जाएगी। इस अवधि में सिर्फ ब्याज से 2,05,131 रुपये की कमाई होगी। यानी 10 साल पूरे होने पर कुल फंड बढ़कर 10,25,131 रुपये हो जाएगा।
छोटे निवेश से बड़े सपनों की तैयारी
पोस्ट ऑफिस की यह आरडी स्कीम उन लोगों के लिए खास है, जो कम आमदनी में भी अनुशासित बचत के जरिए सुरक्षित और मजबूत फंड बनाना चाहते हैं। रोज की छोटी बचत, समय और कंपाउंडिंग के साथ मिलकर भविष्य के लिए बड़ा सहारा बन सकती है।