UP-Public Holidays: 14 की जगह 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित, 75 जिलों में लागू हुआ सरकारी आदेश

Edited By Updated: 13 Jan, 2026 04:12 PM

public holiday on 15 january makar sankranti in uttar pradesh

उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव करते हुए 14 जनवरी के बजाय अब 15 जनवरी को छुट्टी घोषित की है। इस फैसले को लेकर आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत राज्य के 75 जिलों में 15 जनवरी को सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और...

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बदलाव करते हुए 14 जनवरी के बजाय अब 15 जनवरी को छुट्टी घोषित की है। इस फैसले को लेकर आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत राज्य के 75 जिलों में 15 जनवरी को सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और संस्थान बंद रहेंगे 

तारीख बदलने की मुख्य वजह

धार्मिक मान्यताओं और पंचांग के अनुसार, इस बार 14 जनवरी को माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पड़ रही है। भागवताचार्य पंडित दुर्गा शंकर द्विवेदी के मुताबिक, एकादशी के दिन चावल का सेवन और खिचड़ी का दान वर्जित माना जाता है। इसी कारण मकर संक्रांति और खिचड़ी का उत्सव 15 जनवरी (गुरुवार) को मनाना शास्त्र सम्मत पाया गया। इसी धार्मिक और पारंपरिक पहलू पर विचार करने के बाद योगी सरकार ने छुट्टी की तिथि में फेरबदल किया है।

प्रमुख सचिव ने जारी किया आधिकारिक आदेश

प्रमुख सचिव SPS रंगा राव द्वारा जारी आदेश के अनुसार:-

  • 17 नवंबर 2025 को जारी की गई पुरानी अवकाश सूची को अब संशोधित माना जाएगा।

  • 14 जनवरी (बुधवार) को जो पहले 'Restricted Holiday था, उसके स्थान पर अब 15 जनवरी को 'Negotiable Instruments Act 1881' के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

किन-किन संस्थानों पर लागू होगा आदेश?

यह आदेश पूरे प्रदेश में प्रभावी होगा, जिसके तहत निम्नलिखित संस्थान बंद रहेंगे:

  • सभी सरकारी कार्यालय और सचिवालय।

  • प्रदेश के समस्त स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान।

  • बैंक और वित्तीय संस्थान।

  • भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की शाखाएं।

  • इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उससे संबद्ध कार्यालय।

प्रशासनिक स्तर पर सूचना का आदान-प्रदान

इस संशोधन की जानकारी प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के महाप्रबंधक, महालेखाकार और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को भी भेज दी गई है ताकि बैंकिंग और प्रशासनिक कार्यों में कोई असमंजस न रहे।

