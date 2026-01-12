Main Menu

राघव चड्ढा बने डिलीवरी बॉय, शेयर किया वीडियो

12 Jan, 2026 02:09 PM

raghav chadha became a delivery boy

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने डिलीवरी बॉय बनकर लोगों के घरों तक सामान पहुंचाने का अपना एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में राघव को डिलीवरी बॉय की तरह तैयार होकर एक बैग लेकर घर से निकलते हुए दिखाया गया है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा...

नेशनल डेस्क: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने डिलीवरी बॉय बनकर लोगों के घरों तक सामान पहुंचाने का अपना एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में राघव को डिलीवरी बॉय की तरह तैयार होकर एक बैग लेकर घर से निकलते हुए दिखाया गया है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा घरों तक सामान पहुंचाने आने वाले डिलीवरी बॉय के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानने के लिए खुद डिलीवरी बॉय बने। इस दौरान वह खुद एक डिलीवरी बॉय के साथ लोगों के घरों तक गए और सामान पहुंचाया।

शेयर किया 40 सेकंड का वीडियो

राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर डिलीवरी बॉय बनकर लोगों के घरों तक जाने का 40 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'बोर्डरूम से दूर, ग्राउंड लेवल पर। मुझे उनके दिन जीने दो।" आपको बता दें कि वीडियो में राघव डिलीवरी बॉय बनकर एक बैग लेकर उनके घर से निकलते हुए साफ दिख रहे हैं। इसी बीच एक और डिलीवरी बॉय उनके घर के बाहर अपना स्कूटर लेकर खड़ा है। राघव उस युवक के पास आता है और एक बैग पकड़ता है, फिर अपने सिर पर हेलमेट पहनता है। इसके बाद वह युवक के स्कूटर के पीछे बैठकर चला जाता है। सड़कों पर घूमते हुए वह एक ऑर्डर लेता है, जिसे दोनों उसकी जगह पर पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वे ऑर्डर देने के लिए किसी के फ्लैट पर जाते हुए दिखते हैं और फिर वीडियो एक कैप्शन के साथ खत्म होता है "जुड़े रहें।"

राघव चड्ढा ने डिलीवरी बॉय को लंच के लिए घर बुलाया

कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक डिलीवरी एजेंट ने बताया था कि उसने 15 घंटे में 28 डिलीवरी करने के बाद सिर्फ 763 रुपये कमाए. यह वीडियो देखने के बाद राघव चड्ढा ने अपनी टीम के जरिए डिलीवरी एजेंट से कॉन्टैक्ट किया और उसे अपने घर लंच के लिए इनवाइट किया। राघव ने डिलीवरी एजेंट से बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वह वर्कर की प्रॉब्लम ध्यान से सुनते हुए दिख रहे थे। लंच के बाद राघव चड्ढा ने कहा कि उन्हें खुशी है कि डिलीवरी एजेंट आए और अपनी बात रखी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे गिग वर्कर्स के हक के लिए मिलकर आवाज उठाएंगे और उन्हें उनके हक दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी।

विंटर सेशन में भी उठा था यह मुद्दा

संसद के विंटर सेशन के दौरान राघव चड्ढा ने सदन में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि आज डिलीवरी बॉय, राइडर, ड्राइवर और टेक्नीशियन की हालत दिहाड़ी मजदूरों से भी बदतर हो गई है। ये वर्कर सम्मान, सुरक्षा और सही इनकम के हकदार हैं। राघव चड्ढा ने सदन में कहा था कि उन्होंने "10 मिनट डिलीवरी" के कल्चर पर भी सवाल उठाया और कहा कि इस सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए। क्विक कॉमर्स और इंस्टेंट कॉमर्स ने हमारी जिंदगी आसान कर दी है, लेकिन गिग वर्कर्स अपनी जान जोखिम में डालकर इसकी कीमत चुका रहे हैं।

