Cancelled Trains List Today: रेलवे ने रद्द कर दीं ये ट्रेनें, देखें लिस्ट

Edited By Anu Malhotra,Updated: 01 Jan, 2026 11:55 AM
नेशनल डेस्क: नए साल 2026 की सुबह पूरे देश में उत्सव और जश्न के साथ शुरू हुई, लेकिन रेल यात्रियों के लिए यह दिन किसी चुनौती से कम नहीं था। दिल्ली–हावड़ा रेल मार्ग पर घना कोहरा लगातार परेशानी का कारण बना हुआ है, और राजधानी व दुरंतो जैसी प्रमुख ट्रेनों को भी इससे बचाव नहीं मिल सका।
बीते पखवाड़े से लगातार कोहरे की वजह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गुजरने वाली कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। चाहे यह पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस हो, सियालदह एक्सप्रेस, भुवनेश्वर राजधानी या हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस – सभी ट्रेनों का सफर यात्रियों के लिए कठिनाई भरा रहा है।
आज, 1 जनवरी को भी उपासना एक्सप्रेस और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस समेत चार ट्रेनें रद्द कर दी गईं हैं। रद्द की गई ट्रेनों की सूची इस प्रकार है:
-
गाड़ी संख्या 12328: देहरादून–हावड़ा उपासना एक्सप्रेस
-
गाड़ी संख्या 12505: कामाख्या–आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस
-
गाड़ी संख्या 12987: सियालदह–अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
-
गाड़ी संख्या 18104: अमृतसर–टाटानगर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस
सर्दी और कोहरे का असर केवल ट्रेनों की समयसीमा तक ही सीमित नहीं रहा। ठंड के मौसम में रेलवे स्टेशनों पर घंटों तक इंतजार करने वाले यात्री भी काफी परेशान दिखे।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनें आज कई घंटे की देरी से चल रही हैं, जिनमें शामिल हैं:
-
ट्रेनों की लंबी देरी का अपडेट
घने कोहरे और ठंड के चलते कई ट्रेनों को गंतव्य तक पहुंचने में घंटों लग रहे हैं। प्रमुख ट्रेनें और उनकी देरी इस प्रकार है:
-
20502 आनंद विहार‑अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस: 8 घंटे लेट
-
12314 नई दिल्ली‑सियालदह राजधानी एक्सप्रेस: 13 घंटे लेट
-
15657 ब्रह्मपुत्र मेल: 5 घंटे लेट
-
20802 नई दिल्ली‑इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस: 7 घंटे लेट
-
13394 नई दिल्ली‑राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस: 11 घंटे लेट
-
12802 आनंद विहार‑पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस: 4 घंटे 30 मिनट लेट
-
22362 नई दिल्ली‑राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस: 8 घंटे लेट
-
22450 नई दिल्ली‑गुवाहाटी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस: 5 घंटे 30 मिनट लेट
-
15590 मुजफ्फरपुर एसी एक्सप्रेस: 2 घंटे लेट
-
13240 कोटा‑पटना एक्सप्रेस: 3 घंटे 30 मिनट लेट
-
03680 कोयंबतूर‑धनबाद स्पेशल एक्सप्रेस: 18 घंटे लेट
-
22318 जम्मू तवी‑सियालदह हमसफर एक्सप्रेस: डेढ़ घंटे लेट
-
03242 बेंगलुरु‑दानापुर स्पेशल एक्सप्रेस: 13 घंटे लेट
-
15945 मुंबई‑डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस: 2 घंटे लेट
-
13005 हावड़ा‑अमृतसर मेल: 2 घंटे लेट
-
18523 विशाखापट्टनम‑बनारस एक्सप्रेस: 2 घंटे 30 मिनट लेट
-
12819 उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस: 2 घंटे लेट
-
12487 सीमांचल एक्सप्रेस: डेढ़ घंटे लेट
-
22554 मुंबई‑रक्सौल अंत्योदय सुपरफास्ट एक्सप्रेस: 4 घंटे लेट
-
12333 हावड़ा‑प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस: 2 घंटे 30 मिनट लेट
-
12398 नई दिल्ली‑गया महाबोधि एक्सप्रेस: 12 घंटे लेट
-
15668 गांधीधाम एक्सप्रेस: 2 घंटे लेट
-
12304 नई दिल्ली‑हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस: 8 घंटे लेट
-
19483 सहरसा एक्सप्रेस: 2 घंटे 30 मिनट लेट
-
19313 इंदौर‑पटना एक्सप्रेस: 2 घंटे लेट
-
12330 आनंद विहार‑सियालदह वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस: 7 घंटे 30 मिनट लेट
इसके अलावा कई अन्य ट्रेनें भी 1.5 से 18 घंटे तक देरी से चल रही हैं, जिसमें कोयंबतूर–धनबाद स्पेशल एक्सप्रेस, बेंगलुरु–दानापुर स्पेशल एक्सप्रेस, नई दिल्ली–गया महाबोधि एक्सप्रेस और कई मेल/सुपरफास्ट ट्रेनें शामिल हैं।
रेल यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय देरी और रद्द होने की स्थिति को ध्यान में रखें। ठंड और कोहरे की वजह से सफर में होने वाली असुविधा से बचने के लिए समय से स्टेशन पहुंचना और यात्रा अपडेट्स पर नजर रखना अब और भी जरूरी हो गया है।