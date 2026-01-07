Main Menu

Schools closed: ठंड ने बढ़ाई टेंशन, अब नोएडा में इतनी तारिख तक बंद रहेंगे स्कूल, आदेश हुए जारी

Edited By Updated: 07 Jan, 2026 09:20 AM

schools up to class 8 in noida and ghaziabad closed till january 10

दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर (Cold Wave) का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। गिरते तापमान और ठंडी हवाओं के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) और गाजियाबाद प्रशासन ने स्कूलों को बंद...

School Holiday: दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर (Cold Wave) का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। गिरते तापमान और ठंडी हवाओं के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) और गाजियाबाद प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है।

नोएडा: सभी बोर्ड के स्कूलों के लिए निर्देश

गौतम बुद्ध नगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल अब 10 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। यह आदेश नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी बोर्ड (CBSE, ICSE, UP Board) से मान्यता प्राप्त स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा।

गाजियाबाद: डीएम ने दी मंजूरी

नोएडा की तरह ही गाजियाबाद में भी ठंड का प्रकोप चरम पर है। गाजियाबाद के डीएम ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को पूरी तरह बंद रखने का निर्देश दिया है। यहां भी 10 जनवरी तक कोई कक्षाएं संचालित नहीं होंगी। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है ताकि किशोर छात्रों को सुबह की भीषण ठंड से बचाया जा सके।

मौसम का हाल और अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक सुबह के समय घना कोहरा और दिन भर शीतलहर चलने की संभावना है। कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है जिससे यातायात पर भी असर पड़ रहा है। न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है जिससे 'कोल्ड डे' (Cold Day) जैसे हालात बने हुए हैं।

