Heart Blockage Symptoms: हार्ट ब्लॉकेज के शुरुआती संकेत: शरीर देता है ये अलार्म, एक्सपर्ट ने बताई धमनियां साफ करने की टिप्स

Edited By Updated: 19 Jan, 2026 07:14 PM

sign of blockage in veins heart blockage blood due to cholesterol

नेशनल डेस्क:  दिल की सेहत में गड़बड़ी या नसों में रुकावट (हार्ट ब्लॉकेज) आज के समय की एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। मुख्य रूप से यह दो तरह की होती है: एक वह जिसमें धमनियों के अंदर वसा या कोलेस्ट्रॉल जमने से खून का रास्ता संकरा हो जाता है, और दूसरी वह जिसमें दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल में खराबी आ जाती है। जब नसों में गंदगी जमा होती है, तो दिल की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और खून सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता, जिसे डॉक्टरी भाषा में 'कोरोनरी आर्टरी डिजीज' कहते हैं।

शरीर में इसके शुरुआती संकेत काफी स्पष्ट होते हैं जिन्हें पहचानना जरूरी है। सबसे प्रमुख लक्षण सीने में भारीपन या दबाव महसूस होना है, जो चलते समय बढ़ जाता है। यह दर्द सिर्फ छाती तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बाएं हाथ, जबड़े और पीठ तक भी फैल सकता है। इसके अलावा, बिना किसी खास मेहनत के सांस फूलना, अचानक ठंडा पसीना आना और चक्कर के साथ धड़कन तेज होना भी खतरे की घंटी है। महिलाओं में इसके लक्षण थोड़े अलग हो सकते हैं, जैसे बहुत अधिक थकान, नींद की कमी या बेचैनी महसूस होना।

अच्छी बात यह है कि सही खान-पान से धमनियों की सफाई में मदद मिल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, आहार में कुछ खास चीजों को शामिल करके नसों की रुकावट को कम किया जा सकता है:

 

