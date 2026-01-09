Gold Silver Rate Today: चांदी हुई महंगी... सोने में भी आया बंपर उछाल, जानें 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

Edited By Mehak, Updated: 09 Jan, 2026 01:38 PM

शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 को सर्राफा बाजार में गिरावट थम गई और सोने-चांदी की कीमतों में फिर तेजी देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय संकेतों और घरेलू मांग बढ़ने से सोना महंगा हुआ। शादी सीजन की खरीदारी और निवेशकों की निचले स्तर पर खरीदारी ने बाजार को सहारा...

नेशनल डेस्क : शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 को सर्राफा बाजार में पिछले दो दिनों से चली आ रही गिरावट पर रोक लग गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों और घरेलू मांग में आई तेजी के चलते सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला।

MCX पर सुबह करीब 10:26 बजे 24 कैरट सोने के भाव में 310 रुपये की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद इसकी कीमत 1,38,052 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी जोरदार बढ़त रही। चांदी 2,376 रुपये महंगी होकर 2,45,700 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करती दिखी।

कीमतें क्यों बढ़ीं?

बाजार जानकारों के मुताबिक, हाल ही में सोना और चांदी निचले स्तर पर पहुंच गए थे। सोना करीब 1.38 लाख और चांदी 2.50 लाख रुपये से नीचे आ गई थी। इसे निवेशकों ने खरीदारी का अच्छा मौका माना, जिससे मांग अचानक बढ़ गई और कीमतों में उछाल आ गया। इसके अलावा देश में शादी-ब्याह का सीजन शुरू होने वाला है। दाम गिरते ही ज्वेलरी बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ गई, जिससे हाजिर बाजार को मजबूती मिली।

वैश्विक स्तर पर भी अनिश्चितता बनी हुई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ से जुड़ी चेतावनियों के बाद निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर फिर से सोने की ओर रुख कर रहे हैं, जिसका असर कीमतों पर पड़ा है।

आज आपके शहर में 24 कैरट सोने के भाव

दिल्ली: ₹1,38,114 (प्रति 10 ग्राम)

₹1,38,114 (प्रति 10 ग्राम) मुंबई: ₹1,38,000 (प्रति 10 ग्राम)

₹1,38,000 (प्रति 10 ग्राम) कोलकाता: ₹1,38,000 (प्रति 10 ग्राम)

₹1,38,000 (प्रति 10 ग्राम) चेन्नई: ₹1,39,850 (प्रति 10 ग्राम)

खरीदारी से पहले रखें ये बातें ध्यान में

विशेषज्ञों का कहना है कि साल 2026 में सोने-चांदी के लिए 'Buy on Dips' यानी गिरावट पर खरीदारी की रणनीति बेहतर साबित हो सकती है। हालांकि आज कीमतों में तेजी आई है, लेकिन सोना अभी भी अपने रिकॉर्ड स्तर से थोड़ा नीचे है। खरीदते समय हमेशा हॉलमार्क और HUID नंबर की जांच करें और पक्का बिल जरूर लें, ताकि शुद्धता और कीमत दोनों की गारंटी बनी रहे।