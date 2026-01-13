Silver Prices 3 lakh! चांदी की 'महा-छलांग': जनवरी में ही 3 लाख तक जा सकती है कीमत

Edited By Anu Malhotra,Updated: 13 Jan, 2026 11:33 AM
मुंबई: निवेश की दुनिया में इस समय सफेद धातु यानी चांदी 'सुपरसोनिक' रफ्तार से दौड़ रही है। मंगलवार, 13 जनवरी 2026 को सर्राफा बाजार ने एक ऐसा इतिहास रचा, जिसकी कल्पना कुछ समय पहले तक नामुमकिन थी। सवेरे कारोबार शुरू होते ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी ने ₹1,920 की जबरदस्त बढ़त के साथ ₹2,70,890 प्रति किलोग्राम का अब तक का सबसे उच्चतम स्तर छू लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि मात्र पिछले 12 दिनों के भीतर ही चांदी की चमक 12% से ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे निवेशकों की संपत्ति में प्रति किलो ₹29,000 का इजाफा हुआ है।
बाजार का ताजा हाल: कहां पहुंची कीमतें?
मार्केट में आज उतार-चढ़ाव इतना तीव्र है कि कीमतों में पल-पल पर हजारों रुपये का बदलाव देखा जा रहा है।
-
वायदा बाजार (MCX): मार्च कॉन्ट्रैक्ट वाली चांदी ₹2.70 लाख के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर चुकी है।
-
रिटेल मार्केट: देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में कीमतें ₹2,70,000 के आसपास हैं, वहीं दक्षिण भारत के शहरों जैसे चेन्नई और हैदराबाद में मांग अधिक होने के कारण भाव ₹2,87,100 तक जा पहुंचे हैं।
चांदी में इस 'विस्फोटक' तेजी के पीछे के 5 सूत्रधार
चांदी की कीमतों को रॉकेट बनाने में इन पांच वैश्विक कारणों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है:-
-
चीन की 'घेराबंदी': दुनिया के प्रमुख उत्पादक चीन ने चांदी के निर्यात पर कड़े लाइसेंसिंग नियम लागू कर दिए हैं। बाजार में सप्लाई अचानक घटने से हड़कंप मचा हुआ है।
-
ग्रीन एनर्जी की भूख: सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) के निर्माण में चांदी अनिवार्य है। एक अकेले सोलर पैनल में करीब 20 ग्राम चांदी लगती है। बढ़ती मांग ने कीमतों को हवा दे दी है।
-
ईरान संकट और युद्ध का डर: मध्य-पूर्व (मिडल ईस्ट) में बढ़ता तनाव और ईरान की अस्थिरता के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए सोने-चांदी की शरण ले रहे हैं।
-
टूटता डॉलर: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर की कमजोरी ने विदेशी खरीदारों के लिए चांदी को और अधिक लुभावना बना दिया है।
-
ब्याज दरों का गणित: अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा भविष्य में ब्याज दरों में कटौती के संकेतों ने बुलियन मार्केट में जोश भर दिया है।
क्या ₹3,00,000 का लक्ष्य करीब है?
बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि यदि यही ट्रेंड जारी रहा, तो जनवरी खत्म होने से पहले ही चांदी 3 लाख रुपये प्रति किलो का जादुई आंकड़ा पार कर सकती है। हालांकि, विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि बाजार में जोखिम भी अधिक है। इसलिए, आम निवेशकों को एक साथ सारा पैसा लगाने के बजाय 'सिस्टमैटिक' तरीके (टुकड़ों में) से खरीदारी करने की सलाह दी गई है।