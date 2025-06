Royal Enfield पर जा रहे बुजुर्ग जोड़े के वीडियो ने लोगों का जीता दिल, बोले- ये हैं Desi Jack & Rose

सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति स्टाइल में पुरानी Royal Enfield मोटरसाइकिल पर सवारी करते नजर आ रहे हैं। इस मोटरसाइकिल का नाम प्यार से "Titanic" रखा गया है। वीडियो में दोनों की मुस्कुराहट और...

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति स्टाइल में पुरानी Royal Enfield मोटरसाइकिल पर सवारी करते नजर आ रहे हैं। इस मोटरसाइकिल का नाम प्यार से "Titanic" रखा गया है। वीडियो में दोनों की मुस्कुराहट और उनके साथ की बॉन्डिंग ने लाखों दिलों को छू लिया है।



वीडियो को Kamalakshi नामक इंस्टाग्राम यूजर ने पोस्ट किया है और कैप्शन में लिखा, “Spotted this adorable elderly couple cruising on their beautiful vintage Royal Enfield! The uncle’s smile after the compliment was absolutely priceless!”



वीडियो में बुजुर्ग पुरुष और महिला हवा के झोंकों के बीच बाइक पर मुस्कुराते हुए सवारी कर रहे हैं। वीडियो पर एक टेक्स्ट भी दिखाई देता है – “Pasandida aurat with pasandida motorcycle” यानी “पसंदीदा औरत के साथ पसंदीदा मोटरसाइकिल।



यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त लोकप्रियता बटोर रहा है। अब तक इसे 1.5 मिलियन से ज्यादा लाइक्स, 3,000 से अधिक कमेंट्स, और 1 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। यूज़र्स भी इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा – “Now, that’s Desi Jack & Rose in a parallel universe.” वहीं एक अन्य ने मज़ाकिया अंदाज़ में लिखा – “Sorry, that’s Jack and Rose on the Titanic.”एक अन्य यूज़र ने लिखा – “They are living their best life.”तो वहीं किसी ने अपनी ख्वाहिश बयां करते हुए कहा – “Me and my pasandida aurat one day on my Bullet 500.” इस दिलचस्प वीडियो ने यह साबित कर दिया कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती और जिंदगी को खुलकर जीने का जुनून हमेशा दिल में होना चाहिए।