आज से सब कुछ नया! PAN कार्ड से लेकर लोन-क्रेडिट तक... सीधा पड़ेगा जेब पर असर

नेशनल डेस्क। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही देश में वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था के कई महत्वपूर्ण नियम बदल गए हैं। चाहे आप सरकारी कर्मचारी हों, टैक्सपेयर हों या बैंक के ग्राहक इन बदलावों का आपकी लाइफस्टाइल और बजट पर गहरा असर पड़ने वाला है। 1 जनवरी 2026 से लागू हुए मुख्य बदलावों की विस्तृत रिपोर्ट यहां दी गई है:
1. अब हर हफ्ते अपडेट होगा आपका क्रेडिट स्कोर
बैंकिंग क्षेत्र में अब पारदर्शिता और बढ़ जाएगी। पहले क्रेडिट ब्यूरो (जैसे CIBIL) आपके लोन चुकाने या क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल का डेटा हर 15 दिन में अपडेट करते थे लेकिन अब यह हर हफ्ते अपडेट होगा। यदि आपने हाल ही में अपना लोन चुकाया है तो वह आपके रिकॉर्ड में तुरंत दिखने लगेगा। इससे नया लोन या क्रेडिट कार्ड लेना और भी आसान और तेज हो जाएगा।
2. 8th Pay Commission की आहट
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। परंपरा के अनुसार 1 जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिए। हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार है लेकिन माना जा रहा है कि 1 जनवरी से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि का लाभ मिलेगा। यदि घोषणा में देरी होती है तो भी कर्मचारियों को इस तारीख से एरियर (Arrear) मिलने की पूरी संभावना है।
3. इनएक्टिव पैन (PAN) और टैक्स नियम
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आज से आपका कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो गया होगा। आप न तो डीमैट खाता खोल पाएंगे न ही कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। इसके अलावा बैंकिंग लेनदेन में भी भारी कटौती या अड़चन आ सकती है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रिवाइज्ड रिटर्न भरने की तारीख (31 दिसंबर) निकल चुकी है। अब गलती सुधारने के लिए आपको ITR-U (अपडेटेड रिटर्न) का सहारा लेना होगा, जिसमें अतिरिक्त पेनल्टी देनी पड़ सकती है।
4. रेलवे टिकट बुकिंग में आधार को प्राथमिकता
भारतीय रेलवे ने टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब उन यात्रियों को फायदा मिलेगा जिनका IRCTC प्रोफाइल आधार से वेरिफाइड है। 5 जनवरी 2026 से आधार-वेरिफाइड यूजर्स सुबह 8 से शाम 4 बजे तक विशेष बुकिंग विंडो का लाभ ले सकेंगे। 12 जनवरी से यह सुविधा रात 12 बजे तक उपलब्ध होगी। इससे वास्तविक यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में आसानी होगी।