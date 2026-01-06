Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | IMD Weather Alert: दिल्ली, पंजाब समेत इन राज्यों में टूटेंगे ठंड के सारे रिकॉर्ड, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD ने जारी किया Coldwave का अलर्ट

IMD Weather Alert: दिल्ली, पंजाब समेत इन राज्यों में टूटेंगे ठंड के सारे रिकॉर्ड, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD ने जारी किया Coldwave का अलर्ट

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 12:42 PM

these states including delhi and punjab will experience severe cold

नए साल के आगाज के साथ ही ठंड ने अपने रंग दिखाने शुरु कर दिए हैं। देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते कुछ दिनों में कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि अभी इस कड़ाके की ठंड से लोगों राहत नहीं मिलने वाली। IMD...

India Cold Wave Alert 2026: नए साल के आगाज के साथ ही ठंड ने अपने रंग दिखाने शुरु कर दिए हैं। देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते कुछ दिनों में कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि अभी इस कड़ाके की ठंड से लोगों राहत नहीं मिलने वाली। IMD ने आगे आने वाले 5 दिनों के लिए दिल्ली, पंजाब समेत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कई जगहों पर कोल्डवेव का अलर्ट जारी है। इन दिनों में चलने वाली शीतलहर से ठिठुरन बढ़ेगी। इसी के साथ सुबह के समय कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। इस बर्फबारी से ठंड में इजाफा होगा।

PunjabKesari

पूर्वी और मध्य भारत में टूटेंगे ठंड के रिकॉर्ड

इसके अलावा पूर्वी और मध्य भारत में भी ठंड के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। यहां पर भी IMD ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कई जगहों पर कोल्डवेव का अलर्ट जारी किया है।  

और ये भी पढ़े

दक्षिण भारत में 'कंपकपी' वाली ठंड का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के जिलों में अगले 5 दिनों तक कड़ाके की शीतलहर चलने की संभावना है। तेलंगाना के कई हिस्सों में रात के तापमान में असामान्य गिरावट देखी जा रही है। IMD ने यहां के कई इलाकों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को रात और सुबह के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

PunjabKesari

उत्तर-पूर्व भारत: रिकॉर्ड तोड़ सर्दी की दस्तक

पूर्वोत्तर के राज्यों में बर्फीली हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले एक हफ्ते में यहाँ सर्दी के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड ठंड से ज्यादा प्रभावित होंगे।  अगले 5 दिनों तक इन राज्यों के ऊंचे इलाकों में पाला (Frost) गिरने और मैदानी इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है। कोहरे के कारण इन राज्यों में विजिबिलिटी कम हो सकती है, जिससे यातायात और उड़ानों पर असर पड़ने की आशंका है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!