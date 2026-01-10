फ्री... फ्री... फ्री! भारत की इस इकलौती ट्रेन में न टिकट लेनी है, न रिजर्वेशन कराना होगा...जानें क्या है इस मुफ्त सफर के पीछे की वजह

ट्रेन की यात्रा अपने आप में रोमांचक होती है। भारत में लाखों लोग रोज लंबी दूरी तय करने के लिए ट्रेन का सहारा लेते हैं। आमतौर पर लंबी यात्रा में टिकट और रिजर्वेशन की जरूरत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसी ट्रेन है, जिसमें सफर करना...

नेशनल डेस्क: ट्रेन की यात्रा अपने आप में रोमांचक होती है। भारत में लाखों लोग रोज लंबी दूरी तय करने के लिए ट्रेन का सहारा लेते हैं। आमतौर पर लंबी यात्रा में टिकट और रिजर्वेशन की जरूरत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसी ट्रेन है, जिसमें सफर करना पूरी तरह मुफ्त है और न टिकट की जरूरत है, न रिजर्वेशन का झंझट।



75 साल से मुफ्त सफर

हम बात कर रहे हैं भाखड़ा-नांगल ट्रेन की। यह ट्रेन 75 साल से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भाखड़ा-नंगल बांध तक मुफ्त यात्रा का अनुभव देती आ रही है। यह ट्रेन हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमा क्षेत्र में नंगल और भाखड़ा के बीच चलती है।





ट्रेन का संचालन

भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन द्वारा संचालित यह ट्रेन भारतीय रेलवे के तहत नहीं बल्कि प्रबंधन बोर्ड के तहत चलाई जाती है। ट्रेन शिवालिक पहाड़ियों में 13 किलोमीटर की यात्रा करती है और सतलुज नदी को पार करती है।



खर्च और इंजन

शुरुआत में यह ट्रेन भाप इंजन से चलती थी, लेकिन 1953 में इसमें अमेरिका से मंगवाए गए डीजल इंजन लगाए गए। ट्रेन रोजाना लगभग 50 लीटर डीजल खपत करती है, यानी रोजाना इसका खर्च लगभग 5,000 रुपये आता है।



खूबसूरत नजारे

भाखड़ा-नांगल ट्रेन छह स्टेशनों और तीन सुरंगों से गुजरती है, जिससे यात्रियों को भाखड़ा-नंगल डैम और शिवालिक पहाड़ियों का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। यह ट्रेन न केवल यात्रा का माध्यम है बल्कि देश के औद्योगिक इतिहास की झलक भी दिखाती है।





बोगियों का विवरण

ट्रेन की बोगियां लकड़ी की बनी हैं। पहले इसमें 10 बोगियां थीं, अब केवल 3 बोगियां चल रही हैं। एक बोगी पर्यटकों के लिए, एक बोगी महिलाओं के लिए और एक अन्य सामान्य यात्रियों के लिए रिजर्व है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इन बोगियों का निर्माण कराची में किया गया था।





कितने लोग करते हैं सफर?

नंगल और भाखड़ा के बीच रोजाना लगभग 800 से ज्यादा लोग इस ट्रेन का आनंद लेते हैं। यह क्षेत्र पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है और ट्रेन का सफर यहां का आकर्षण बन गया है। इस तरह, भाखड़ा-नांगल ट्रेन देश की उन चुनिंदा जगहों में शामिल है, जहां बिना टिकट और बिना रिजर्वेशन के फ्री में खूबसूरत पहाड़ियों और नदी के किनारे सफर का अनुभव लिया जा सकता है।