Post Office FD: 2 लाख के निवेश पर सीधा 90 हजार का पाएं ब्याज, जानें कैसे

Edited By Updated: 22 Jan, 2026 02:12 PM

time deposit fd post office indian postal department 5 year fd

अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए उस पर शानदार मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सावधि जमा (Time Deposit/FD) एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। अक्सर लोग केवल बैंकों में FD करवाते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें कई बार बड़े बैंकों से...

नेशनल डेस्क: अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए उस पर शानदार मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सावधि जमा (Time Deposit/FD) एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। अक्सर लोग केवल बैंकों में FD करवाते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें कई बार बड़े बैंकों से भी बेहतर होती हैं।

पोस्ट ऑफिस FD में मिलने वाली ब्याज दरें

भारतीय डाक विभाग अलग-अलग समय अवधि के लिए निवेश का मौका देता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार 1 से 5 साल तक के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। वर्तमान में ब्याज दरें कुछ इस प्रकार हैं:

निवेश की अवधि सालाना ब्याज दर
1 साल 6.9%
2 साल 7.0%
3 साल 7.1%
5 साल 7.5%

90,000 रुपये का रिटर्न कैसे मिलेगा? (गणित समझें)

अगर आप अधिकतम लाभ कमाना चाहते हैं, तो आपको 5 साल वाली FD का चुनाव करना होगा, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा 7.5% का ब्याज मिल रहा है।

  • जमा राशि: 2,00,000 रुपये

  • समय सीमा: 5 साल

  • ब्याज दर: 7.5% (सालाना)

  • मैच्योरिटी पर कुल राशि: लगभग 2,89,990 रुपये

  • शुद्ध मुनाफा: करीब 89,990 रुपये (यानी लगभग 90 हजार रुपये)

पोस्ट ऑफिस FD के खास फायदे

  1. सरकारी सुरक्षा: यहाँ आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि यह भारत सरकार की योजना है।

  2. गारंटीड रिटर्न: निवेश के समय जो ब्याज दर तय हो जाती है, पूरे समय वही मिलती है (बाजार के उतार-चढ़ाव का असर नहीं पड़ता)।

  3. टैक्स में छूट: अगर आप 5 साल वाली FD चुनते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं।

  4. लचीलापन: आप अपनी जरूरत के हिसाब से छोटी अवधि (1-3 साल) के लिए भी निवेश कर सकते हैं।

 

