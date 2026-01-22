Post Office FD: 2 लाख के निवेश पर सीधा 90 हजार का पाएं ब्याज, जानें कैसे

Edited By Anu Malhotra, Updated: 22 Jan, 2026 02:12 PM

नेशनल डेस्क: अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित रखते हुए उस पर शानदार मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सावधि जमा (Time Deposit/FD) एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। अक्सर लोग केवल बैंकों में FD करवाते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें कई बार बड़े बैंकों से भी बेहतर होती हैं।

पोस्ट ऑफिस FD में मिलने वाली ब्याज दरें

भारतीय डाक विभाग अलग-अलग समय अवधि के लिए निवेश का मौका देता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार 1 से 5 साल तक के लिए पैसा जमा कर सकते हैं। वर्तमान में ब्याज दरें कुछ इस प्रकार हैं:

निवेश की अवधि सालाना ब्याज दर 1 साल 6.9% 2 साल 7.0% 3 साल 7.1% 5 साल 7.5%

90,000 रुपये का रिटर्न कैसे मिलेगा? (गणित समझें)

अगर आप अधिकतम लाभ कमाना चाहते हैं, तो आपको 5 साल वाली FD का चुनाव करना होगा, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा 7.5% का ब्याज मिल रहा है।

जमा राशि: 2,00,000 रुपये

समय सीमा: 5 साल

ब्याज दर: 7.5% (सालाना)

मैच्योरिटी पर कुल राशि: लगभग 2,89,990 रुपये

शुद्ध मुनाफा: करीब 89,990 रुपये (यानी लगभग 90 हजार रुपये)

पोस्ट ऑफिस FD के खास फायदे