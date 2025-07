Heavy Rain Alert: दिल्ली-NCR में सुबह ही छाया अंधेरा... सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक जाम से बढ़ी मुश्किल; IMD ने अगले कुछ घंटों के लिए जारी किया अलर्ट

नेशनल डेस्क: दिल्ली-एनसीआर में बुधवार सुबह मानसून ने अचानक से करवट ले ली है, जिससे आसमान में सुबह 8:30 बजे से ही तेज बारिश शुरू हो गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में इसी तरह तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। इससे स्कूल और दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो सकती है।



सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम

तेज बारिश के कारण दिल्ली की सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है, जिससे कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है।

मौसम विभाग ने दिल्ली के अलावा उत्तर भारत के कई राज्यों में आज और अगले 23 घंटों के लिए भारी बारिश और तेज आंधी जैसे हालात की चेतावनी दी है। IMD के अनुसार, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली-एनसीआर, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश हो सकती है। साथ ही, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए भी तेज मौसमी गतिविधियों का अलर्ट जारी किया गया है।

मंगलवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश होती रही, जिससे शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी और सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। देर रात तक बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे राजधानी की फिज़ा ठंडी और मौसम सुहावना हो गया।



#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital.



(Visuals from ITO) pic.twitter.com/DCuiUVF7SH