    Mumbai BMC Elections: ठाकरे ब्रदर्स की जोड़ी बनाम महायुति, उद्धव का गंभीर आरोप- सैनिटाइजर से मिट रही है स्याही

Mumbai BMC Elections: ठाकरे ब्रदर्स की जोड़ी बनाम महायुति, उद्धव का गंभीर आरोप- सैनिटाइजर से मिट रही है स्याही

Edited By Updated: 15 Jan, 2026 02:07 PM

uddhav thackeray s serious allegation sanitizer is erasing ink

BMC Elections 2026: महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के लिए हो रहे मतदान के बीच 'अमिट स्याही' (Indelible Ink) को लेकर छिड़े राजनीतिक संग्राम पर राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। मनसे (MNS) प्रमुख राज ठाकरे और विपक्षी दलों द्वारा 'मार्कर पेन' के इस्तेमाल और स्याही के आसानी से मिटने के आरोपों पर आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया है।

उद्धव ठाकरे का बड़ा आरोप: 'स्याही और सैनिटाइजर' का विवाद

मतदान के बीच उद्धव ठाकरे ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मतदान केंद्रों पर 'स्लो वोटिंग' (धीमी गति से मतदान) की शिकायत करते हुए एक चौंकाने वाला दावा किया:

"कई केंद्रों पर मतदाताओं की उंगलियों पर लगाई जा रही अमिट स्याही सैनिटाइजर लगाने से आसानी से मिट रही है। यह चुनाव प्रणाली की एक बड़ी खामी है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाती है।"

उद्धव ठाकरे का आरोप है कि जानबूझकर कुछ इलाकों में वोटिंग की रफ्तार धीमी रखी जा रही है ताकि मतदाता परेशान होकर वापस लौट जाएं।

आयोग की दो-टूक: स्याही मिटाना कानूनी अपराध

राज्य चुनाव आयोग ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित करने या उसमें भ्रम पैदा करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग ने कहा कि यदि कोई मतदाता अपनी उंगली से स्याही मिटाने की कोशिश करता है या इसे मिटाकर दोबारा वोट डालने का प्रयास करता है तो इसे 'चुंबकीय अनियमितता' माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी (IPC) की धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया कि सिर्फ स्याही मिटा लेने से कोई दोबारा वोट नहीं डाल सकता। मतदान के समय मतदाता का रिकॉर्ड आधिकारिक रजिस्टर में दर्ज होता है और मतदाता सूची में उसकी प्रविष्टि (Entry) को मार्क कर दिया जाता है जिससे फर्जी मतदान की गुंजाइश खत्म हो जाती है।

कहां-कहां हो रही है वोटिंग?

मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के लगभग सभी प्रमुख शहरों में आज निकाय सरकार चुनने के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इन शहरों की सूची इस प्रकार है:

  • कोंकण मंडल: मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मीरा-भायंदर, भिवंडी-निजामपुर, वसई-विरार, पनवेल।

  • पश्चिम महाराष्ट्र: पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली-मिराज-कुपवाड, इचलकरंजी।

  • उत्तर महाराष्ट्र: नासिक, मालेगांव, अहिल्यानगर (अहमदनगर), जलगांव, धुले।

  • मराठवाड़ा: छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़-वाघाला, लातूर, परभणी, जालना।

  • विदर्भ: नागपुर, अमरावती, अकोला, चंद्रपुर।

