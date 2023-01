गणतंत्र दिवस समारोह पर बोले राजदूत संधू- भारत की परिवर्तनकारी यात्रा में अमेरिका अहम सहयोगी

वाशिंगटनः अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने बृहस्पतिवार को यहां भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर कहा कि भारत की परिवर्तनकारी यात्रा में अमेरिका उसका अहम सहयोगी रहा है। संधू ने भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना और सांसद थानेदार के साथ यहां भारतीय समुदाय के लोगों के साथ गणतंत्र दिवस मनाया।

United States | Ambassador of India to the United States Taranjit Singh Sandhu unfurled the national flag of India on Republic Day in Washington DC. pic.twitter.com/tQ65yiweeZ — ANI (@ANI) January 26, 2023