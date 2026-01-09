Main Menu

Viral Video: वाह…क्या टैलेंट है! लड़के ने नाक और कान से किया चौंकाने वाला ट्रिक, वीडियो देख दंग रह गए लोग

Updated: 09 Jan, 2026 04:37 PM

wah kya talent hai the boy did a shocking trick with his nose and ears

भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और बच्चे-बच्चे भी कभी-कभी ऐसे कारनामे कर जाते हैं कि बड़े भी हैरान रह जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें एक लड़का अपने कान में एक तार डालता है और उसे अपनी नाक से निकालता...

नेशनल डेस्क: भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और बच्चे-बच्चे भी कभी-कभी ऐसे कारनामे कर जाते हैं कि बड़े भी हैरान रह जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें एक लड़का अपने कान में एक तार डालता है और उसे अपनी नाक से निकालता है। इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और लोग इसे देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं।

वीडियो में क्या दिखा
वीडियो में लड़का बड़ी ही निपुणता से एक लंबी तार को अपने कान में डालता है। कुछ सेकंड बाद वह उसी तार को अपनी नाक से निकाल देता है। शुरुआत में देखने वालों को समझ नहीं आता कि यह कैसे संभव है। तार को कान में डालने और नाक से निकालने का यह कारनामा किसी जादू या मैजिक ट्रिक से कम नहीं लग रहा।
 


सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया
यह वीडियो एक्स (ट्विटर) पर @manz39754 नाम की आईडी से शेयर किया गया है। कैप्शन में लिखा गया है, “टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती। कान में डालो नाक से निकालो। गजब का टैलेंट है बच्चे में।” महज 17 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 51 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है। सैकड़ों लोगों ने इसे लाइक किया और अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की। कुछ यूजर्स ने इसे “बहुत ही अजीबोगरीब टैलेंट” बताया, तो किसी ने मजाक में कहा, “लगता है इसके कान का पर्दा फट गया है।”

विशेषज्ञ की राय
एक यूजर ने ग्रोक (Grok) से पूछा कि यह ट्रिक असली है या नहीं। ग्रोक ने बताया कि यह वीडियो असल में एक जादुई ट्रिक है। इसमें स्ट्रिंग कान से नाक तक जाती हुई दिखाई जाती है, लेकिन असल में यह मुंह में छिपाकर निकाली जाती है। मानव शरीर की संरचना (एनाटॉमी) के अनुसार कान और नाक सीधे जुड़े नहीं हैं, इसलिए यह वास्तविक नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की ट्रिक्स योग की ‘सूत्र नेति’ जैसी तकनीकों से प्रेरित होती हैं।

 

