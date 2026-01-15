Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Heavy Rainfall Warning: इन राज्यों में आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

Heavy Rainfall Warning: इन राज्यों में आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

Edited By Updated: 15 Jan, 2026 09:28 AM

weather to change in north india western disturbance to bring rain and snowfall

उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों में पिछले कई दिनों से जारी हाड़ कंपाने वाली ठंड और शीतलहर से अब जल्द राहत मिलने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय हो रहा है जिससे...

Heavy Rainfall Warning: उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों में पिछले कई दिनों से जारी हाड़ कंपाने वाली ठंड और शीतलहर से अब जल्द राहत मिलने वाली है। IMD ने कई राज्यों में आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है जिससे मैदानी इलाकों में बारिश के साथ-साथ पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के आसार हैं।

पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश का शेड्यूल

मौसम विभाग ने 16 से 20 जनवरी के बीच उत्तर भारत के अलग-अलग राज्यों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है:

PunjabKesari

राजस्थान में माउंट आबू से भी ठंडा रहा लूणकरणसर

राजस्थान में फिलहाल कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। बुधवार रात राज्य के 15 शहरों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।

प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान (°C में):

| शहर | तापमान | शहर | तापमान |

| लूणकरणसर | 1.4 | फतेहपुर | 2.2 |

| माउंट आबू | 2.4 | नागौर | 2.6 |

| अलवर | 3.0 | करौली | 3.2 |

| श्रीगंगानगर | 3.5 | चूरू | 4.5 |

PunjabKesari

कोहरा और पाले का अलर्ट: किसानों के लिए चिंता

आगामी 5-6 दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में कोहरा इतना गहरा हो सकता है कि दृश्यता 50 मीटर से भी कम रह जाए। तापमान में उतार-चढ़ाव और अलसुबह पड़ने वाले पाले (Frost) से फसलों को नुकसान हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को फसलों की सिंचाई करने की सलाह दी है।

अगले 5 दिनों का अनुमान

IMD के मुताबिक 16 जनवरी के बाद शीतलहर का असर धीरे-धीरे कम होगा और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। हालांकि गुरुवार को राजस्थान के सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनूं सहित 8 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

PunjabKesari

मौसम सारांश (Weather Summary)

स्थिति क्षेत्र समय सीमा
भारी बर्फबारी जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड 16 - 20 जनवरी
हल्की बारिश पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान 18 - 20 जनवरी
घना कोहरा उत्तर भारत और बिहार अगले 5-6 दिन
शीतलहर राजस्थान, यूपी, हरियाणा, ओडिशा 16 जनवरी तक

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!