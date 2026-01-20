Weather Warning: अगले 48 घंटे में आंधी-तूफान का अलर्ट, उत्तर भारत में बारिश और वज्रपात की चेतावनी

Edited By Anu Malhotra, Updated: 20 Jan, 2026 06:37 PM

नई दिल्ली: उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी के बीच अब बारिश का नया दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 22 से 25 जनवरी तक पूरे उत्तर और मध्य भारत में देखने को मिलेगा। अगले कुछ दिनों में मौसम की स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने से 'गलन' वाली ठंड बढ़ेगी।

1. दिल्ली-NCR: प्रदूषण से राहत की उम्मीद

दिल्ली में फिलहाल जहरीली हवा (AQI 400-450) से लोग परेशान हैं।

2. पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी (कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड)

पहाड़ों पर सक्रिय हुए नए सिस्टम के कारण ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर: गुलमर्ग और श्रीनगर में पारा शून्य से नीचे बना रहेगा। 22 से 26 जनवरी तक तेज आंधी के साथ बर्फबारी होगी।

हिमाचल और उत्तराखंड: शिमला, मनाली, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्रों में 50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बर्फ गिरेगी। इससे मैदानी इलाकों में भी कंपकंपी बढ़ेगी।

3. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़

गुरुवार से बदलाव: पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में गुरुवार से बादलों के साथ हल्की बारिश शुरू हो सकती है।

तापमान: अमृतसर और पठानकोट में पारा 2.5°C से 4.5°C के बीच रहने से भीषण ठंड का प्रकोप रहेगा।

4. उत्तर प्रदेश और बिहार

यूपी: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों (नोएडा, मेरठ, सहारनपुर) में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है। लखनऊ में भी 25 जनवरी तक बादलों का डेरा रहेगा।

बिहार: पटना सहित कई जिलों में 45 किमी/घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे दिन के समय भी गलन महसूस होगी।

5. राजस्थान और मध्य प्रदेश

राजस्थान: यहां 'मावठ' (सर्दियों की बारिश) होने के आसार हैं। बीकानेर, जयपुर और अजमेर संभाग में बिजली चमकने और बारिश की संभावना है।

मध्य प्रदेश: भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में भी बादलों की मौजूदगी और हल्की बूंदों के कारण तापमान लुढ़क सकता है।

कल के संभावित तापमान पर एक नज़र

शहर न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान कश्मीर -3°C 7°C शिमला 1°C 14°C दिल्ली 7°C 21°C जयपुर 10°C 22°C लखनऊ 10°C 23°C पटना 12°C 25°C

यात्रियों के लिए सलाह

घने कोहरे और खराब मौसम के कारण उत्तर भारत में कई ट्रेनें रद्द हो सकती हैं या अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल सकती हैं। यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन या फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें।