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'भाई हमें अपना झालमुरी खिलाओ': बंगाल में रैली के बीच पीएम मोदी ने लिया स्नैक ब्रेक, देखें VIDEO

Edited By Updated: 20 Apr, 2026 08:26 AM

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नेशनल डेस्क: चुनाव प्रचार के दौरान आम तौर पर भाषण और नारे लगाए जाते हैं लेकिन पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों के बीच में रुककर झालमुरी का स्वाद चखा, जो वहां का एक लोकप्रिय स्थानीय व्यंजन है। प्रधानमंत्री ने रविवार को...

नेशनल डेस्क: चुनाव प्रचार के दौरान आम तौर पर भाषण और नारे लगाए जाते हैं लेकिन पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों के बीच में रुककर झालमुरी का स्वाद चखा, जो वहां का एक लोकप्रिय स्थानीय व्यंजन है। प्रधानमंत्री ने रविवार को पुरुलिया, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर और बिष्णुपुर में लगातार चार रैलियों को संबोधित किया। इनके बीच में, वे झाड़ग्राम की एक छोटी सी दुकान पर रुके और झालमुरी का स्वाद लिया।

पीए मोदी के X पर तस्वीरें और एक छोटा वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा “पश्चिम बंगाल में रविवार को चार रैलियों के बीच, जब चारों जगह भारी भीड़ थी, मैंने झाड़ग्राम में स्वादिष्ट झालमुरी का आनंद लिया।” वीडियो में, PM Modi दुकानदार से नाश्ता बनाने के लिए कहते हुए दिख रहे हैं। जब उन्होंने पैसे देने की पेशकश की, तो दुकानदार ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बार-बार कहने पर पैसे ले लिए।

क्या है झालमुरी
झालमुरी एक प्रकार का फूला हुआ चावल का व्यंजन है जिसे आमतौर पर मिर्च, प्याज और सरसों के तेल के साथ तैयार किया जाता है।

इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के विजय संकल्प सभा अभियान के तहत बड़ी सभाओं को संबोधित किया। उनके भाषणों में सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और महिला प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में उसके रिकॉर्ड पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए पार्टी पर आरोप लगाया और इसे "बंगाल की बहनों के साथ विश्वासघात" बताया।

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बांकुरा में एक रैली में उन्होंने कहा, "बंगाल की महिलाएं 33% आरक्षण चाहती थीं। मोदी ने इसे सुनिश्चित किया। बंगाल की महिलाएं चाहती थीं कि इसे 2029 से लागू किया जाए। मोदी ने इसके लिए प्रयास भी किए। लेकिन तृणमूल नहीं चाहती थी कि बंगाल की और बेटियां विधायक और सांसद बनें क्योंकि बेटियां उनके 'महाजंगल राज' को चुनौती दे रही थीं।" उन्होंने आदिवासी प्रतिनिधित्व पर पार्टी के रुख की भी आलोचना की और इसकी तुलना द्रौपदी मुर्मू के भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में चुनाव से की।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट में कहा, “संसद और राज्य विधानसभा दोनों में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों का अनुपात हमारे यहां सबसे अधिक है। लोकसभा में हमारे 37.9% निर्वाचित सदस्य महिलाएं हैं। राज्यसभा में हमने 46% महिला सदस्यों को मनोनीत किया है।” बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होगा और मतगणना 4 मई को होगी।

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