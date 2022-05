जब एक बेटी का सपना सुन भावुक हुए PM मोदी...नम आंखों से कही यह बात

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेटी का सुनकर भावुक हो गए। लड़की से बात करते हुए इस दौरान पीएम मोदी की आंखें भी नम हो गईं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान एक लाभार्थी से बात करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए। दरअसल सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों में से एक अयूब पटेल से पीएम मोदी बात कर रहे थे।

The heartfelt emotions expressed in this video will bring tears to your eyes.... PM @narendramodi's heart beats for the people of our nation!! pic.twitter.com/SDmpgESrak — Priti Gandhi - प्रीति गांधी (@MrsGandhi) May 12, 2022