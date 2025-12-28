PM Kisan Yojana Rules: क्या पीएम किसान योजना में परिवार के सभी लोगों को मिलेगा फायदा या नहीं? जानें सरकार का नये नियम

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है, जो 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में...

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है, जो 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।



एक ही परिवार में केवल एक लाभार्थी

पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार, एक परिवार से केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकता है। यदि परिवार के पास खेती लायक जमीन है, तो उस जमीन के आधार पर सालाना 6,000 रुपये का भुगतान सिर्फ उसी सदस्य को मिलेगा, जिसके नाम पर भूमि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। पति-पत्नी या अन्य परिवार सदस्य खेती में साथ काम करें, तब भी उन्हें अलग से लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का फोकस भूमि और परिवार यूनिट पर है, न कि खेती में शामिल लोगों की संख्या पर। इसी कारण कई आवेदन रिजेक्ट भी हो जाते हैं।



कब हो सकता है परिवार के दो सदस्य लाभार्थी?

अगर परिवार के दो सदस्य अलग-अलग रहते हैं और उनके नाम पर अलग-अलग जमीन है, तो कुछ मामलों में दोनों को योजना का लाभ मिल सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सरकारी रिकॉर्ड में वे अलग-अलग परिवार के रूप में दर्ज हों। केवल अलग बैंक खाता या नाम अलग होने से यह पर्याप्त नहीं है। भूमि रिकॉर्ड, परिवार पहचान और स्थानीय सत्यापन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि लाभ सही व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं।



आवेदन प्रक्रिया

किसान योजना के लिए pmkisan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी CSC केंद्र से मदद ले सकते हैं। आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन से जुड़े दस्तावेज सही होने जरूरी हैं। गलत जानकारी देने पर किस्त रोकी जा सकती है। इसलिए आवेदन हमेशा नियमों के अनुसार ही करना चाहिए।