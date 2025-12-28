PM Mudra Yojana: सरकार दे रही है 20 लाख तक का बिजनेस लोन, जानें आवेदन करने का आसान तरीका

Edited By Mehak, Updated: 28 Dec, 2025 04:20 PM

नेशनल डेस्क : देश में बड़ी संख्या में लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी और सही जानकारी न होने के कारण उनका सपना अधूरा रह जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य छोटे कारोबार और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।

20 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। इसके तहत सरकार छोटे उद्यमियों को बिना किसी बड़ी औपचारिकता के 20 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन उपलब्ध कराती है। आज यह योजना देश की सबसे बड़ी बिजनेस लोन स्कीमों में गिनी जाती है। चाय की दुकान, बुटीक, सर्विस सेंटर, मरम्मत का काम या छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने वाले लोग इसका लाभ उठा रहे हैं।

लोन की चार श्रेणियां

मुद्रा योजना के तहत लोन को चार श्रेणियों में बांटा गया है।

शिशु श्रेणी में 50 हजार रुपये तक का लोन मिलता है, जो नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए होता है।

किशोर श्रेणी में 50 हजार से 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है, ताकि मौजूदा बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके।

तरुण श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता है।

तरुण प्लस श्रेणी में 10 लाख से 20 लाख रुपये तक का लोन उन कारोबारियों को दिया जाता है, जो अपने बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं।

कैसे करें आवेदन

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए आवेदन करने के लिए नजदीकी सरकारी या निजी बैंक में जाना होता है। वहां से मुद्रा योजना का आवेदन फॉर्म लिया जाता है। बैंक कर्मचारी सही कैटेगरी और लोन राशि चुनने में भी मदद करते हैं। आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही तरीके से भरनी होती है। इसके साथ पहचान पत्र, पता प्रमाण, बिजनेस प्लान और बैंक से जुड़े जरूरी दस्तावेज लगाने होते हैं। पूरा फॉर्म जमा करने के बाद बैंक आपकी एप्लीकेशन की जांच करता है।

लोन मंजूरी की प्रक्रिया

अगर सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं और बिजनेस प्लान व्यवहारिक लगता है, तो बैंक लोन मंजूर कर देता है। लोन की राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाती है। इसके बाद आप इस रकम का इस्तेमाल अपने व्यवसाय को शुरू करने या विस्तार करने में कर सकते हैं।