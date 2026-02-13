Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | BJP नेता अश्वनी शर्मा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से की मुलाकात

BJP नेता अश्वनी शर्मा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से की मुलाकात

Edited By Updated: 13 Feb, 2026 04:40 PM

bjp leader ashwani sharma met captain amarinder singh

BJP के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से फोर्टिस अस्पताल में मुलाकात की।

पंजाब डेस्क : BJP के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से फोर्टिस अस्पताल में मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, "आज मैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने गया, जो फोर्टिस अस्पताल मोहाली में भर्ती हैं। आज उनकी सेहत के बारे में पूछने पहुंचा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ठीक हो जाएं और फिर से लोगों की सेवा में लग जाएं।"

PunjabKesari

गौरतलब है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और BJP के सीनियर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उन्हें कुछ समय से लगातार घुटने में दर्द की शिकायत थी, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटीज पर असर पड़ रहा था। डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद यह साफ हो गया कि उन्हें घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है। इसके चलते उन्हें मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और दूसरे सभी जरूरी टेस्ट किए। नतीजे नॉर्मल आने के बाद उनके घुटने की सर्जरी की गई।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!