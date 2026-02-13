BJP नेता अश्वनी शर्मा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से की मुलाकात

BJP के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से फोर्टिस अस्पताल में मुलाकात की।

पंजाब डेस्क : BJP के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से फोर्टिस अस्पताल में मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, "आज मैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने गया, जो फोर्टिस अस्पताल मोहाली में भर्ती हैं। आज उनकी सेहत के बारे में पूछने पहुंचा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ठीक हो जाएं और फिर से लोगों की सेवा में लग जाएं।"

गौरतलब है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और BJP के सीनियर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उन्हें कुछ समय से लगातार घुटने में दर्द की शिकायत थी, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटीज पर असर पड़ रहा था। डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद यह साफ हो गया कि उन्हें घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है। इसके चलते उन्हें मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और दूसरे सभी जरूरी टेस्ट किए। नतीजे नॉर्मल आने के बाद उनके घुटने की सर्जरी की गई।

