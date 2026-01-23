शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 769 अंक फिसला, निफ्टी 25,048 के स्तर पर हुआ बंद

बीएसई सेंसेक्स 769.67 अंक या 0.94 फीसदी की गिरावट के साथ 81,537.70 के स्तर पर आ गया। इसी तरह, निफ्टी 241.25 अंक या 0.95 फीसदी टूटकर 25,048.65 के स्तर पर बंद हुआ।

मुंबईः एशियाई बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार (23 जनवरी) को बढ़त के साथ खुले लेकिन शुरुआती तेजी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। कारोबार के दौरान बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला और बाद में बिकवाली हावी हो गई। वैश्विक तनाव के बीच निवेशकों की सतर्कता, बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में कमजोरी तथा अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट ने बाजार सेंटीमेंट को कमजोर किया।

बीएसई सेंसेक्स 769.67 अंक या 0.94 फीसदी की गिरावट के साथ 81,537.70 के स्तर पर आ गया। इसी तरह, निफ्टी 241.25 अंक या 0.95 फीसदी टूटकर 25,048.65 के स्तर पर बंद हुआ।

बैंकिंग, फाइनेंशियल और अडानी शेयरों में दबाव

बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ा। वहीं, अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट ने भी निवेशकों के सेंटीमेंट पर नकारात्मक असर डाला।

तकनीकी नजरिए से कमजोर बाजार

ग्लोब कैपिटल मार्केट्स में टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च के सहायक उपाध्यक्ष विपिन कुमार ने कहा कि दो दिन की राहत रैली के बाद अडानी ग्रुप और बैंकिंग-फाइनेंशियल शेयरों में भारी गिरावट के चलते निफ्टी पर फिर से बिकवाली का दबाव बन गया है। उन्होंने बताया कि चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी नकारात्मक है और निफ्टी लोअर हाई–लोअर लो पैटर्न में कारोबार कर रहा है। फिलहाल 24,900–24,800 के स्तर पर सपोर्ट, जबकि 25,500 के आसपास रेजिस्टेंस बना हुआ है।

ग्लोबल मार्केट्स का हाल

एशियाई बाजारों में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में हल्की मजबूती देखने को मिली। जापान के केंद्रीय बैंक की नीति बैठक से पहले निवेशकों को उम्मीद है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा।

जापान को छोड़कर एशिया-पैसिफिक क्षेत्र का MSCI इंडेक्स 0.4 फीसदी ऊपर रहा, जबकि निक्केई 225 में 0.2 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। S&P 500 फ्यूचर्स में सीमित उतार-चढ़ाव रहा और यह करीब 0.01 फीसदी ऊपर कारोबार करता दिखा।

गुरुवार को वॉल स्ट्रीट पर शेयरों ने लगातार दूसरे दिन तेजी दर्ज की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूरोपीय वस्तुओं पर टैरिफ को लेकर नरम रुख अपनाने और ग्रीनलैंड पर बयान से पीछे हटने से बाजार को राहत मिली। S&P 500 में 0.5 फीसदी, जबकि नैस्डैक में 0.9 फीसदी की मजबूती देखने को मिली।

