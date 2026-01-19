सेंसेक्स 324 अंक लुढ़ककर 83,246.18 पर बंद, निफ्टी 25,585 पर

Edited By jyoti choudhary,Updated: 19 Jan, 2026 03:34 PM
बिजनेस डेस्कः सोमवार, 19 जनवरी को भारतीय शेयर बाजारों में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। कारोबार की शुरुआत से ही बाजार दबाव में रहा और सेंसेक्स 600 अंकों से ज्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी फिसलकर 25,500 के आसपास पहुंच गया। कारोबार बंद होने पर सेंसेक्स 324.17 अंक यानी 0.39% की गिरावट के साथ 83,246.18 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 108.85 अंक या 0.42% टूटकर 25,585.50 के स्तर पर बंद हुआ।
वैश्विक व्यापार तनाव, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और कमजोर तिमाही नतीजों ने निवेशकों की धारणा को कमजोर कर दिया। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी तेज गिरावट दर्ज की गई। आईटी, एनर्जी और रियल एस्टेट सेक्टर सबसे ज्यादा दबाव में रहे।
शेयर बाजार में गिरावट की 5 बड़ी वजहें
1. ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूरोप के आठ देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी से वैश्विक बाजारों में घबराहट बढ़ गई। इसके असर से यूरोपीय और एशियाई बाजारों में भी कमजोरी देखने को मिली।
2. फेड चेयर को लेकर अनिश्चितता
अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले चेयरमैन को लेकर बनी अनिश्चितता से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कमजोर हुई हैं, जिससे ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट प्रभावित हुआ।
3. विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली
एफआईआई ने लगातार नौवें दिन भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाला। जनवरी में अब तक विदेशी निवेशक 22,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं।
4. कमजोर Q3 नतीजों का दबाव
दिसंबर तिमाही के कमजोर और मिले-जुले नतीजों ने बाजार पर दबाव बढ़ाया। आईटी शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली, जिसमें विप्रो और बैंकिंग शेयर खासतौर पर कमजोर रहे।
5. इंडिया VIX में उछाल
India VIX इंडेक्स में 5% से ज्यादा की तेजी आई, जो बाजार में बढ़ती अनिश्चितता और निवेशकों की सतर्कता का संकेत देता है।