1 January 2026 Panchang : नए साल के पहले दिन क्या करें-क्या न करें, जानें शुभ-अशुभ समय

1 January 2026 Panchang : 1 जनवरी 2026 का दिन केवल कैलेंडर बदलने का दिन नहीं है बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह एक अत्यंत ऊर्जावान और सकारात्मक दिन होने जा रहा है। नए साल की शुरुआत कई ऐसे शुभ योगों में हो रही है, जो पूरे वर्ष के लिए सफलता, समृद्धि और नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 का पहला दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर पड़ रहा है। आइए जानते हैं इस दिन के विस्तृत पंचांग, शुभ मुहूर्त और ग्रहों की चाल के बारे में।

राहुकाल और अशुभ समय

शास्त्रों के अनुसार, राहुकाल में कोई भी मांगलिक या नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। इस दौरान किए गए कार्यों में विघ्न आने की संभावना रहती है।

राहुकाल: दोपहर 01:30 से दोपहर 03:00 बजे तक।

यमगण्ड: सुबह 06:30 से सुबह 08:00 बजे तक।

गुलिक काल: सुबह 09:30 से सुबह 11:00 बजे तक।

महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त

समय: सुबह 05:25 से 06:19 तक साल के पहले दिन सूर्योदय से पहले उठना और ध्यान करना पूरे वर्ष की मानसिक स्पष्टता के लिए उत्तम है।

अभिजीत मुहूर्त

समय: दोपहर 12:04 से 12:46 तक यह दिन का सबसे शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है। किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ है।

विजय मुहूर्त

समय: दोपहर 02:09 से 02:51 तक यदि आप किसी कानूनी मामले या प्रतिस्पर्धा में सफलता चाहते हैं, तो इस समय प्रार्थना या कार्य प्रारंभ करना शुभ रहेगा।

गोधूलि मुहूर्त

समय: शाम 05:32 से 05:58 तक यह समय घर में दीप प्रज्वलन और सुख-शांति के लिए ईश्वर की आराधना के लिए सर्वोत्तम है।

नव वर्ष के पहले दिन क्या करें ?

गुरुवार होने के कारण भगवान विष्णु की पूजा करें। इससे भाग्य का साथ मिलता है।

नए साल के पहले दिन चने की दाल, हल्दी या पीले वस्त्रों का दान करना दरिद्रता को दूर करता है।

दिन की शुरुआत माता-पिता और गुरुजनों के चरण स्पर्श से करें। यह राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को कम करता है।

शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहे।