Aaj Ka Good Luck (18th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 17 Jan, 2026 11:42 AM

Aaj Ka Good Luck (18th january 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 18 जनवरी 2026 (रविवार) का दिन सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से कई राशियों के लिए भाग्यवर्धक सिद्ध हो सकता है। आज सही उपाय (Upay) और लकी फैक्टर अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और...

Aaj Ka Good Luck (18th january 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 18 जनवरी 2026 (रविवार) का दिन सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से कई राशियों के लिए भाग्यवर्धक सिद्ध हो सकता है। आज सही उपाय (Upay) और लकी फैक्टर अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। आइए जानते हैं 12 राशियों का आज का गुडलक, क्या करें और क्या न करें।

आज का विशेष वैदिक उपाय
रविवार के दिन तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करने से सभी राशियों के लिए गुडलक बढ़ता है।

मेष राशि (Aries)
आज का गुडलक: आत्मविश्वास और साहस
क्या करें: सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र जपें।
आज नई शुरुआत के लिए दिन शुभ है। सरकारी या करियर से जुड़े काम बन सकते हैं।

वृषभ राशि (Taurus)
आज का गुडलक: आर्थिक स्थिरता
क्या करें: माता लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं।
आज धन संबंधी निर्णय लाभ देंगे। संयम और धैर्य से भाग्य साथ देगा।

मिथुन राशि (Gemini)
आज का गुडलक: बातचीत और नेटवर्किंग
क्या करें: हरे रंग का रूमाल रखें।
आज सही शब्द आपको सफलता दिला सकते हैं। इंटरव्यू या मीटिंग के लिए शुभ दिन।

कर्क राशि (Cancer)
आज का गुडलक: भावनात्मक संतुलन
क्या करें: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।
आज मन शांत रहेगा तो भाग्य खुलेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा।

सिंह राशि (Leo)
आज का गुडलक: मान-सम्मान और नेतृत्व
क्या करें: गुड़ और गेहूं का दान करें।
आज आपका आत्मबल बढ़ेगा और लोग आपकी बात मानेंगे।

कन्या राशि (Virgo)
आज का गुडलक: योजना और अनुशासन
क्या करें: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
आज छोटी योजनाएं बड़ा लाभ दे सकती हैं।

तुला राशि (Libra)
आज का गुडलक: रिश्तों में मधुरता
क्या करें: सफेद वस्त्र पहनें और इत्र का प्रयोग करें।
आज प्रेम और साझेदारी में भाग्य साथ देगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का गुडलक: गुप्त शक्ति और आत्मविश्वास
क्या करें: हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं।
आज जोखिम भरे फैसले सोच-समझकर लें, भाग्य धीरे-धीरे साथ देगा।

धनु राशि (Sagittarius)
आज का गुडलक: भाग्य और विस्तार
क्या करें: पीली दाल या हल्दी का दान करें।
आज यात्रा, शिक्षा और करियर में सफलता मिल सकती है।

मकर राशि (Capricorn)
आज का गुडलक: मेहनत का फल
क्या करें: शनि देव को तिल का तेल चढ़ाएं।
आज धैर्य से किया गया काम भविष्य में बड़ा लाभ देगा।

कुंभ राशि (Aquarius)
आज का गुडलक: नए विचार और अवसर
क्या करें: नीले रंग का प्रयोग करें।
आज टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव कामों में सफलता मिलेगी।

मीन राशि (Pisces)
आज का गुडलक: आध्यात्मिक ऊर्जा
क्या करें: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
आज दुआ और सेवा से भाग्य प्रबल होगा।

